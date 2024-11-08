الأهلي ضد الرائد | فوز بأكثر من 3 نقاط .. ولكن المشكلة لا تزال مستمرة يا ماتياس يايسله!

وأخيرًا عاد الأهلي إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي، بفوز مثير على الرائد بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة العاشرة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، لتعيش جماهير الراقي أحلامًا سعيدة ستستمر أيام فترة التوقف الدولي، بانتصار عريض في دوري النخبة الآسيوية، بخماسية في الشرطة العراقي، ثم فوز مستحق على الرائد الجريح في روشن.

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ووقع جابري فيجا وعلي الأسمري على ثنائية المباراة، في الدقيقتين 55 و90+4، ليرفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في 10 مباريات، محققًا الانتصار الرابع، ويصعد إلى المركز السادس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة، في المركز العاشر.

ونجح الأهلي في تحقيق انتصاره الأول على الرائد، منذ ديسمبر 2020، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، حيث حقق الرائد بعدها 3 انتصارات، مقابل تعادلين للفريقين، قبل أن ينجح الراقي أخيرًا في كسر السلسلة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي والرائد، في مباراة اليوم، على النحو التالي..