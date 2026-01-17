Matthias Jaissle Ahli Ivan Tony Mahrez GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

الأهلي يكسب ولا يلعب: رينارد الأكثر سعادة .. ونجم الراقي يحرج رياض محرز في معقل الخلود!

إيفان توني لم يسجل الهدف بالرأس أو بالقدم..

"مباريات تُكسب ولا تلعب".. هكذا كان شعار الأهلي الذي حقق فوزًا على مضيفه الخلود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع إيفان توني على هدف الأهلي في الدقيقة 74، بعد استغلال تمريرة عرضية من إيفان توني، مرت برأسية إنزو ميلوت، قبل أن تصطدم بتوني وتعانق الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ليصعد "مؤقتًا"، إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الخلود والأهلي في دوري روشن..

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    لا تتحدث عن التحكيم يا يايسله!

    في أكثر من مناسبة، تخرج التصريحات لتؤكد أن الأهلي أكثر فريق يتعرض لظلم تحكيمي في دوري روشن، وقرارات خاطئة في كل مباراة، وكان آخرها في مباراة الأخدود، بالجولة قبل الماضية.

    اليوم، شهدنا أيضًا قرارًا من الحكم "المحلي" ماجد الشمراني، بإلغاء هدف أحرزه فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 29، بداعي ارتكاب اللاعب خطأ على عبد الرحمن الدوسري، أثناء محاولة الاستفادة من خطأ فادح من الحارس كوزاني.

    ولكن، يجب على يايسله ألا يتوقف كثيرًا عند نقطة التحكيم، حيث أن الأهلي - بشكل عام - لم يقدم مستويات جيدة، وعانى من "الفوضى" التكتيكية أمام فريق متوازن، كان من الواضح أنه يلعب على نقطتين..

    * عدم استقبال هدف في الدقائق الأولى.

    * التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية السريعة عند الأطراف.

    الأهلي عانى من "السيطرة" السلبية أغلب فترات المباراة، حيث كان الخلود الأكثر خطورة على مرمى الحارس عبد الرحمن الصانبي، كما شهدت المواجهة غياب عدد من النجوم "الحاضرين" داخل أرض الميدان، مثل فرانك كيسييه ورياض محرز وإيفان توني. نعم، حتى وإن وقع الأخير على هدف اللقاء.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رينارد الأكثر سعادة في المباراة

    يمكن القول إن المستفيد الأكبر من تلك المواجهة، هو الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، فرغم توسط الأداء، إلا أن اللقاء كشف عن أسماء جديرة بكسب ثقته في المواجهات المُقبلة، وعلى رأسهم أربعة لاعبين..

    * عبد الرحمن الصانبي (حارس الأهلي)، والذي أبدع في إنقاذ مرمى الراقي، وأثبت بأن غياب إدوارد ميندي لم يكن ذا تأثير كبير، بعدما تمكن من التصدي لأكثر من تصويبة خطيرة، أبرزها من مزياني ماوليدا في الدقيقة السادسة، والذي أجبر ماوليدا على التصفيق له.

    * محمد سليمان (مدافع الأهلي)، فعلى الرغم من الأداء الدفاعي المتذبذب، إلا أن سليمان كان يمتلك الجرأة، والقدرة على المرور من الضغط، فضلًا عن ظهوره في أكثر من لقطة وهو يقوم بانطلاقات "مارادونية" بين لاعبي الخلود.

    * سلطان الشهري (ظهير الخلود)، رغم أن هدف الأهلي جاء بثغرة في الناحية اليمنى، إلا أن الشهري كان ظهيرًا بأدوار هجومية، نجح في افتكاك الكرة "مرتين"، واستعادتها أربع مرات، كما وقّع على هدف في الدقيقة 57، قبل أن يتم إلغاؤه.

    * عبد الرحمن الدوسري (محور الخلود)، والذي شكل ثنائية منيعة مع جون باكلي، كان بمثابة السد أمام محاولات الأهلي للهجوم من العمق، كما اتسم بدقة تمريراته القصيرة التي بلغت (97%)، بعدما خسر تمريرة واحدة، كما نجح في الالتحامات الثنائية، حيث كسر 7 مواجهات من أصل 10.

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جونسالفس مصدر إحراج لرياض محرز

    في ديسمبر الماضي، خرجت تقارير إعلامية، لتؤكد أن إدارة شركة النادي الأهلي، تتجه نحو عدم تجديد عقد رياض محرز، جناح الفريق، والذي ينتهي في يونيو 2027، بسبب تقدم اللاعب في العمر.

    محرز قدم أدوارًا دفاعية وهجومية في مواجهة الخلود، إلا أن أداءه كان يشوبه "بطء" الحركة، ولعلها كانت أبرز النقاط التي عرضته للانتقاد في مباراتي الجزائر في إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025، قبل العودة إلى الراقي.

    وقرر ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، الدفع باللاعب ماتيوس جونسالفس، بديلًا لجالينو، ليقوم البرازيلي بالتواجد في مختلف خطوط الراقي الهجومية، بدلًا من الاكتفاء بالتواجد على الطرف الأيمن، واللعب على الكرات العرضية، علمًا بأن جونسالفس أيضًا، ساهم في لقطة الهدف، حيث تواجد في نفس منطقة محرز، ليمرر الكرة إليه، والباقي تم ذكره.

    وكان جونسالفس قريبًا أيضًا من إحراز هدف، باختراق "عنتري" للدفاعات، وتسديدة مباغتة تصدى لها كوزاني، ليكون نشاطه في الأطراف والعمق، تمثيلًا لصانع الألعاب الذي ساهم في تنشيط الجانب الهجومي أمام الانضباط الدفاعي للخلود.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من فينيسيوس إلى إيفان توني .. يا "كتفي" لا تحزن!

    من أغرب لقطات المباراة، هو الهدف الذي احتسب للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، والذي حافظ على سلسلته في دوري روشن، بالتسجيل في آخر 5 مباريات على التوالي (سجل 6 أهداف).

    هذا الهدف الذي كان من شأنه أن ينصف إنزو ميلوت، والذي عاد المدرب يايسله للاعتماد عليه، بعدما كان محل انتقادات خلال الفترة الماضية، حول دوره في صناعة اللعب، حيث ارتقى ميلوت ليضع كرة رأسية في الشباك، ولكن قدره أن الكرة مرت عبر كتف توني، لتعانق الشباك، ويقرر الحكم احتسابها بداعي مرور الكرة بـ"المنطقة الآمنة".

    ولعل هدف توني، يعيد إلى الأذهان، ذلك الهدف الذي وقّع عليه فينيسيوس جونيور في مرمى ألميريا، في يناير 2024، حينما سجل هدفًا بالكتف، والذي قرر الحكم احتسابه، وفاز الريال حينها بنتيجة (3-2).

  • كلمة أخيرة..

    ما أود قوله، أن هدف إيفان توني، كان بمثابة طوق النجاة لماتياس يايسله، من انتقادات لاذعة كانت ستصبح في طريقه، بعدما ظهر الأهلي بصورة "باهتة"، وإن نشط هجومية في منتصف الشوط الثاني، وكان أكثر سيطرة على الملعب.

    من النقاط التي تستحق الذكر أيضًا، هو دفع فرانك كيسييه، أساسيًا، في مواجهة الخلود، وهو العائد مؤخرًا من بطولة كأس أمم إفريقيا، فيما بدت علامات الإرهاق واضحة على الإيفواري، الذي حاول أن يضفي الطابع الهجومي دون نتيجة.

    ولأن الشعار في تلك المواجهات، أنها تكسب ولا تُلعب، فإن التاريخ سيذكر فقط النتيجة، وأن الأهلي لا يزال يواصل المضي قدمًا من أجل تحقيق وعد رياض محرز، بالفوز بالدوري في ختام الموسم.

