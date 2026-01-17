الأهلي يكسب ولا يلعب: رينارد الأكثر سعادة .. ونجم الراقي يحرج رياض محرز في معقل الخلود!

"مباريات تُكسب ولا تلعب".. هكذا كان شعار الأهلي الذي حقق فوزًا على مضيفه الخلود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع إيفان توني على هدف الأهلي في الدقيقة 74، بعد استغلال تمريرة عرضية من إيفان توني، مرت برأسية إنزو ميلوت، قبل أن تصطدم بتوني وتعانق الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ليصعد "مؤقتًا"، إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة، في المركز الثالث عشر.