الأهلي والأخدود | لم تتعلم الدرس يا يايسله .. خرج نجم الراقي ففك أسر الوحش، ومحرز "ضيف شرف"!

ريمونتادا قاتلة تعيد إحياء آمال الأخدود على أنقاض الأهلي..

في معركة الوسط، فشل الأهلي في الصمود، وبالوقت بدل الضائع عاد الأخدود، فانتهى اللقاء بخسارة الراقي (1-2)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ضمن حساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي، والمُلقبة بـ"جولة يوم العلم".

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 28، عن طريق الخطأ من داميون لوي في الدقيقة 28، فيما استغل صالح العباس هفوة دفاعية، ليضع هدف التعادل للأخدود، فوق الحارس عبد الرحمن الصانبي، بالدقيقة 90+5، فيما نجح سافيور جودوين في انتزاع النقاط الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 90+9.

وخسر الأهلي فرصة معادلة النصر والقادسية، ليكتفي برصيد الـ48 نقطة، الذي يبقيه في المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما جاء الأخدود بالمركز السادس عشر، وقبل الأخير، برصيد 20 نقطة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأخدود والأهلي، في جولة يوم العلم من دوري روشن..