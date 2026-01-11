"هذه حركات ماجد الفهمي" .. الأهلي يتعامل مع أخطاء خالد الطريس أمام الأخدود بطريقة كوميدية

الراقي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله حقق الفوز أمس السبت، أمام الأخدود بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليواصل تألقه في المباريات الأخيرة مع الأهلي رغم تراجع مستواه الموسم الجاري بشكل ملحوظ.

لكن رغم انتصار كتيبة ماتياس يايسله إلا أن قرارات الحكم خالد الطريس الذي أدار اللقاء كحكم ساحة أثارت الكثير من الجدل، خاصةً وسط الشكوك التي تحوم حول صحة هدفين للأهلي، سجلهما إنزو ميلوت وماتيوس جونسالفيش، قام بإلغائهما.

يايسله في مؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، علق على أداء الطريس قائلًا: "لم أن الهدفين الملغيين كانا لفريق آخر غير الأهلي لتم احتسابهما!".