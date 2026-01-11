وسط الجدل الكبير المصاحب لمواجهة الأهلي والأخدود، قرر المركز الإعلامي للنادي التعامل بطريقة ذكية وكوميدية مع الموقف، بينما جمهوره يستشيط غضبًا من الحكم السعودي خالد الطريس.
"هذه حركات ماجد الفهمي" .. الأهلي يتعامل مع أخطاء خالد الطريس أمام الأخدود بطريقة كوميدية
ما القصة؟
الراقي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله حقق الفوز أمس السبت، أمام الأخدود بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليواصل تألقه في المباريات الأخيرة مع الأهلي رغم تراجع مستواه الموسم الجاري بشكل ملحوظ.
لكن رغم انتصار كتيبة ماتياس يايسله إلا أن قرارات الحكم خالد الطريس الذي أدار اللقاء كحكم ساحة أثارت الكثير من الجدل، خاصةً وسط الشكوك التي تحوم حول صحة هدفين للأهلي، سجلهما إنزو ميلوت وماتيوس جونسالفيش، قام بإلغائهما.
يايسله في مؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، علق على أداء الطريس قائلًا: "لم أن الهدفين الملغيين كانا لفريق آخر غير الأهلي لتم احتسابهما!".
تعليق حساب الأهلي
المركز الإعلامي للنادي الأهلي برئاسة ماجد الفهمي، بادر بطريقته للتعليق هو الآخر على ما قدمه خالد الطريس في المباراة، لكن دون الإشارة له صراحةً.
ونشر الحساب الرسمي لقلعة الكؤوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة كتب بها: "بثلاثية أهلاوية، الأهلي ينتصر على الأخدود بهدف مقابل لا شيء، مبروك لجماهيرنا".
وقد أسقط الحساب على الهدفين الملغيين، في تعبير "بثلاثية أهلاوية"، في إشارة إلى صحتهما - من وجهة نظر منسوبي النادي - ورغم ذلك الفريق لم يخرج سوى بهدف نظيف.
وليد الفراج يعلق
لفتة الأهلي عبر منصة "إكس" لم تمر مرور الكرام على الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، الذي قام بعرضها عبر حلقته بالأمس، واصفًا إياها بـ"الغريبة".
وقال الفراج ضاحكًا: "الأهلي انتصر 1-0، ما هذا؟، هذه حركات ماجد الفهمي، وهذه شغلاته".
وماذا بعد؟
الراقي يسير بخطى ثابتة في الجولات الثلاث الأخير، فبعدما كان قد تعثر في الجولة الأولى بعد انتهاء فترة توقف كأس العرب قطر 2025، أمام الفتح (1-2)، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، حقق ثلاثة انتصارات متتالية..
الانتصار الأول جاء على حساب الفيحاء (2-0)، ثم في الكلاسيكو أمام النصر (3-2)، وأخيرًا أمام الأخدود (1-0)، في الجولات من 12 إلى 14.
وأمام الأهلي مباراة صعبة في الجولة المقبلة (الـ15)، حيث يستضيف التعاون في 14 من يناير الجاري، على ملعب الإنماء في جدة.
هذه المباراة ستكون صراعًا على المركز الثالث، إذ يحتله سكري القصيم حاليًا بـ31 نقطة، فيما يحل الراقي رابعًا بـ28 نقطة.
مشوار الأهلي في الموسم الجاري
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 8 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 13 لقاءً.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".