ليلة لن ينام بها إيفان توني "حزنًا" رغم "الهاتريك" .. وماتياس يايسله أراد مكافأة صالح أبوالشامات أمام النجمة فتحول لـ"فريسة" لجماهير الأهلي!

في ليلة بدى في بدايتها أن الأهلي سيعاني كثيرًا، نجح في الأخير في إسقاط النجمة برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لاعبو الراقي تسابقوا في البداية على "الرعونة" في إنهاء الهجمات، وسط التنظيم الدفاعي للنجمة، حتى نجح الخصم في الوصول لمرماهم بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بفضل البرازيلي لازارو.

لكن الأهلي عاد للقاء من جديد في بداية الشوط الثاني، فكانت البداية بهدف الفرنسي فالنتين أتانجانا في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يتكفل إيفان توني في إحراز الثلاثية الأخرى "هاتريك" في الدقائق 69، 87 و4+90.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 53 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الثالث"، ومتأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر"، لكن العالمي والزعيم خاضا مباراة أقل.

أما النجمة، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 على إثر إشهار الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر في وجه لاعبه فيليبي كاردوسو، فقد تجمد رصيده عند ثماني نقاط، محتلًا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والنجمة، دعونا نستطرد في السطور التالية..