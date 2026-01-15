وتولى الأمير فهد بن خالد، رئاسة النادي الأهلي، عبر ولايتين؛ حيث استمر في الأولى خلال الفترة بين 2010 و2015، فيما لم تدم الثانية طويلًا، حيث استمرت لبضعة أشهر فقط، ما بين يونيو ونوفمبر 2017.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بالعديد من الألقاب في ولاية الأمير فهد "الأولى"؛ ما بين كأس خادم الحرمين الشريفين "ثلاث مرات"، ودوري الأمير فيصل بن فهد "مرتين"، وكأس ولي العهد.

وعن الولاية الثانية، قال الأمير فهد إن قصر فترة رئاسته كان بسبب تعرضه لظروف مرض والده، إلا أنه لم يكن نادمًا عليها، كونه استطاع في أربع شهور، تكوين فريق نافس على الدوري، وانتزعه الهلال بفارق نقطتين.