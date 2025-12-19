على طريقة أبو ليلى وسالم الدوسري .. حقيقة تجاهل لاعبي الأردن مصافحة المغاربة بعد خسارة نهائي كأس العرب!

رغم أن بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، قد بلغت محطتها الأخيرة، إلا أنها لم تخلُ من اللقطات التي لا تزال تثير الجدل، حتى تلك اللحظة.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب، تحت قيادة المدير الفني طارق السكتيوي، بعد نهائي مثير، أعاد ذكريات نهائي مونديال 2022، أمام الأردن بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تقرر إلغاء مباراة السعودية والإمارات، على الميدالية البرونزية، وسط الأجواء المطيرة والرعد والبرق، ما دفع مدربي المنتخبين، لرفض استكمال المواجهة، خوفًا على سلامة اللاعبين، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقاسم المركز الثالث بين المنتخبين.