ليلة الانتقام الكبير .. "للرقم 10 ملك وحيد والذكاء الكولومبي يفضح ضعف الأرجنتين"

كولومبيا تخطف 3 نقاط غالية..

بعد العديد من الليالي الحزينة؛ أصبح من حق الشعب الكولومبي الآن، أن يحتفل بالفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم - بطل العالم وأمريكا الجنوبية -، أخيرًا.

منتخب كولومبيا فاز على نظيره الأرجنتيني، بهدفين مقابل واحد، مساء الثلاثاء/ صباح الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. ارتقى المنتخب الكولومبي إلى المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية "مؤقتًا"، وبرصيد 16 نقطة، خلف الأرجنتين "المتصدرة"، صاحبة الـ18 نقطة.

ويعتبر منتخب كولومبيا، الوحيد الذي لم يخسر في التصفيات الحالية - حتى الآن -؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى الأرجنتينيون، هزيمتهم الثانية، وذلك رغم تصدرهم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز كولومبيا المستحق على الأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية..