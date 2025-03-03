اقتنص عروض أسبوع التوفير الكبير على أمازون الإمارات

خصومات حتى 40%..

يمنح موقع أمازون الإمارات، فرصة رائعة لأعضائه، من خلال الاستفادة بعروض "أسبوع التوفير الكبير"، خلال الفترة من 1 وحتى يوم 7 من كل شهر.

وانطلقت عروض أسبوع التوفير الكبير لشهر مارس/ آذار، على موقع أمازون الإمارات، بشكل جديد تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتقدم عروض أسبوع التوفير الكبير، لأعضاء برايم، مجموعة من الخصومات والتخفيضات الهائلة، بقيمة 15%، عند استخدام الرمز SAVE15.

هذا الخصم يشمل عناصر محددة، عند الطلبات التي تتجاوز 150 درهم، على أن يكون الحد الأقصى للخصم بقيمة 75 درهم، ولا يشمل هذا الخصم العطور والفيتامينات وأغذية الأطفال، وجميع أجهزة العناية الشخصية.

استمتع بجميع مزايا التسوق والترفيه مع برايم، فهناك عرض حصري (خصم 50% على اشتراك برايم لمدة 3 أشهر "8 درهم/شهر"، وبعد 3 أشهر يكلف اشتراك برايم 16 درهم/شهر).

خصومات إضافية مع بطاقات HSBC.

هناك عرض لأعضاء برايم من HSBC، المتمثل في خصم بنسبة 5% (كحد أقصى 50 درهم إماراتي) عند التسوق من المنتجات المؤهلة باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية من بنك HSBC.

ويسري عرض HSBC لأعضاء برايم لجميع أعضاء برايم في Amazon.ae عند استخدام تطبيق الهاتف بدءاً من تاريخ 28 شباط /فبراير 2025 ولفترة محدودة فقط حتى يتم الاستفادة من جميع الخصومات المتوفرة.

كما هناك العرض الرئيسي لجميع العملاء من HSBC: المتمثل في خصم بنسبة 15% (كحد أقصى 75 درهم إماراتي) عند التسوق من المنتجات المؤهلة باستخدام البطاقات الائتمانية من بنك HSBC.

ويسري عرض HSBC لجميع عملاء Amazon.ae عند استخدام تطبيق الهاتف بدءاً من تاريخ 28 شباط /فبراير 2025 ولفترة محدودة فقط حتى يتم الاستفادة من جميع الخصومات المتوفرة.

ويمكن لأعضاء برايم الذين يحملون بطاقات ائتمانية صارة من بنك HSBC الحصول على خصم إجمالي بنسبة 20% (كحد أقصى 125 درهم إماراتي) من خلال الجمع بين عرض HSBC لأعضاء برايم وعرض HSBC الرئيسي (يُشار إليها مجتمعة «بالعروض» ويشار إلى كل منها بـ «العرض»).

تشمل عروض أسبوع التوفير الكبير، مجموعة هائلة من المنتجات يمكنكم الاطلاع عليها بشكل عام.