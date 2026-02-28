اعتقال حكم في إسبانيا بتهمة سرقة الهوية للحصول على خصومات من فياريال

تشير تقارير الشرطة إلى أن أحد الأشخاص المتورطين استغل منصبه للحصول على بيانات ووثائق شخصية من لاعبين شباب. ثم استُخدمت هذه المعلومات لتجهيز تذاكر موسمية لفريق فياريال وخصومات مخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

وقد أبلغ النادي السلطات في البداية بعد أن اكتشف تذاكر مزورة عند مداخل الملعب. وأظهر التحقيق أن المشتبه بهم اشتروا تذاكر الموسم عبر المنصة الرسمية قبل تغيير الباركود والرموز QR.

ثم تم وضع التذاكر الموسمية المزورة في الأسواق الرقمية وتطبيقات البيع المستعملة، وتم الإعلان عنها على أنها "هدايا" من أجل التحايل على الحدود القانونية للأسعار.

أثبت المحققون أن أحد الجناة سجل 18 شخصًا كأعضاء في النادي أو حاملي تذاكر موسمية بعد أن ادعى أنهم جزء من مجموعة كشافة من فالنسيا. وقدموا نسخًا من بطاقات الهوية الخاصة بأشخاص لم يكونوا على علم بالموقف.

أُفرج عن المعتقلين بكفالة بعد الإدلاء بأقوالهم، وأحيلت القضية إلى محكمة فيلا ريال. إذا ثبتت إدانتهم، فقد يُفرض عليهم غرامة تتراوح بين 601 و30000 يورو.