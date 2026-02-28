Getty Images Sport
ترجمه
اعتقال حكم في إسبانيا بتهمة سرقة الهوية للحصول على خصومات من فياريال
- Getty Images Sport
كان الجناة يأملون في تحقيق أرباح من التذاكر الموسمية
تشير تقارير الشرطة إلى أن أحد الأشخاص المتورطين استغل منصبه للحصول على بيانات ووثائق شخصية من لاعبين شباب. ثم استُخدمت هذه المعلومات لتجهيز تذاكر موسمية لفريق فياريال وخصومات مخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
وقد أبلغ النادي السلطات في البداية بعد أن اكتشف تذاكر مزورة عند مداخل الملعب. وأظهر التحقيق أن المشتبه بهم اشتروا تذاكر الموسم عبر المنصة الرسمية قبل تغيير الباركود والرموز QR.
ثم تم وضع التذاكر الموسمية المزورة في الأسواق الرقمية وتطبيقات البيع المستعملة، وتم الإعلان عنها على أنها "هدايا" من أجل التحايل على الحدود القانونية للأسعار.
أثبت المحققون أن أحد الجناة سجل 18 شخصًا كأعضاء في النادي أو حاملي تذاكر موسمية بعد أن ادعى أنهم جزء من مجموعة كشافة من فالنسيا. وقدموا نسخًا من بطاقات الهوية الخاصة بأشخاص لم يكونوا على علم بالموقف.
أُفرج عن المعتقلين بكفالة بعد الإدلاء بأقوالهم، وأحيلت القضية إلى محكمة فيلا ريال. إذا ثبتت إدانتهم، فقد يُفرض عليهم غرامة تتراوح بين 601 و30000 يورو.
الحكم الإسباني اعتقل بتهمة الاعتداء على عاملة جنس
ليست هذه المرة الأولى في هذا الموسم التي يتورط فيها حكم من إسبانيا في مشكلة مع الشرطة. ففي العام الماضي، تم القبض على شخص يعمل حكماً في الدوري الإسباني الثاني بتهمة الاعتداء على عاملة جنس.
وبحسب ما ورد، انتحل الحكم صفة ضابط شرطة لإجبارها على ممارسة أفعال جنسية دون مقابل. وعند اعتقاله، كان يحمل عدة شارات تابعة للحرس المدني والشرطة الوطنية.
وفي غارة على منزله، ضبطت الشرطة أدوات شرطية استخدمها في عملية الاحتيال.
- Getty Images Sport
اعتقاله عن طريق الخطأ
قبل أن يصبح حكماً، كان سلافكو فينسيتش في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، حيث تم اعتقاله عن طريق الخطأ بعد أن تورط في عملية شرطية استهدفت حفلة جنسية.
في مايو 2020، كان السلوفيني، الذي أدار نهائي دوريأبطال أوروبا 2024، يحضر اجتماعًا تجاريًا في البوسنة والهرسك يتعلق بمشروع تجاري منفصل عن التحكيم بعد أن قبل دعوة لتناول الغداء. ومع ذلك، بينما كان فينسيتش وآخرون يحضرون بريئين لتناول وجبة، تم احتجازهم من قبل الشرطة خلال عملية أصبحت هدفًا لأطراف غير ذات صلة في المكان.
أُطلق سراح فينسيتش لاحقًا وتبرئته، دون أن يكون قد ارتكب أي مخالفة. وقال لاحقًا: "وجدت نفسي في هذه المزرعة بالصدفة. لدي شركتي الخاصة، وكنت في البوسنة والهرسك لحضور اجتماع عمل". "قبلت دعوة لتناول الغداء، والتي تبين أنها كانت أكبر خطأ ارتكبته. أنا نادم على ذلك".
كنت جالسًا على طاولة مع شركتي، وفجأة جاءت الشرطة وحدث ما حدث. لا علاقة لي بالمجموعة التي تم اعتقالها واحتجازها، ولا شركائي في العمل. نعم، لقد أخذونا بالفعل إلى الشرطة، واستجوبونا كشهود، وعندما تبين أنهم لا يعرفوننا، تمكنا من المغادرة".
أدار فينسيتش العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا
ووصف رئيس رابطة حكام كرة القدم في سلوفينيا، فلادي ساين، الحادث بأنه "سلسلة من الظروف المؤسفة"، بينما واصل فينسيتش إدارة مباراة فوز ريال مدريد 2-0 على بوروسيا دورتموند في ويمبلي قبل عامين.
ومؤخراً، تولى فينسيتش مسؤولية إدارة مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. افتتح فيتينها التسجيل في تلك الليلة في ملعب بارك دي برانس قبل أن يرد جو ويلوك بضربة رأس على شفاه نهاية الشوط الأول.
أدى هذا النتيجة إلى دخول الفريقين في مباراة فاصلة في دور الـ16، والتي نجحوا في اجتيازها بنجاح، حيث فاز باريس سان جيرمان على نظيره الفرنسي موناكو 5-4 في مجموع المباراتين، بينما تغلب نيوكاسل على قاراباغ، وفاز 9-3 في مجموع المباراتين.
كما أشرف فينسيتش على فوز ريال مدريد 2-1 على بنفيكا مساء الأربعاء، حيث عاد الفريق الملكي من الخلف ليضمن في النهاية مكانه في دور الـ16 ويواجه مانشستر سيتي.
إعلان