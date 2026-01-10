FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP
علي سمير

فيديو | اعتراض وتلويح باليد .. صامويل إيتو يشعل صراعه مع فوزي لقجع بالمدرجات بعد انتصار المغرب على الكاميرون

ليلة صعبة عاشها رئيس الاتحاد الكاميروني بعد خروج بلاده من ربع نهائي أمم إفريقيا

في ليلة وداع الكاميرون لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب، ظهر صامويل إيتو في حالة شديدة من الغضب خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد، وبدا وكأنه يصب غضبه تجاه فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

المغرب تمكنت من الوصول إلى نصف نهائي المسابقة للعب أمام الفائز من نيجيريا والجزائر، بعد الفوز على الكاميرون أمس، الجمعة، بثنائية نظيفة سجلها براهيم دياز وإسماعيل صيباري.

إيتو الذي يعمل حاليًا كرئيس للاتحاد الكاميروني ظهرت عليه حالة من التوتر في المدرجات، واعترض بشكل واضح على بعض القرارات التحكيمية في المباراة التي شهدت خروج بلاده من أمم إفريقيا، مما يمثل صدمة قوية للفريق الذي سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2026 لعدم تأهله للبطولة.

  • ما هي القصة؟

    إيتو شخص مثير للجدل خلال مسيرته كلاعب وأيضًا عند عمله كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لذلك كان من الطبيعي أن يبقى "تحت الملاحظة والمراقبة" من المتواجدين في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

    الكاميرات أظهرت إيتو وهو يقوم بالتلويح غاضبًا تجاه المتواجدين بجواره في المقصورة الخاصة بالملعب ومنهم لقجع، دون وجود أي رد فعل من الجانب المغربي، مع قيام أحد المتواجدين بمحاولة تهدئته.

    وكان من الواضح على إيتو أنه يعترض على قرار للحكم الموريتاني دهان بيضا، وسط صخب جماهيري في الملعب خلال هذه اللقطة التي أظهرتها عدسات أحد الأشخاص الذين قاموا بتسجيل تلك اللحظة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    ركلة جزاء غير محتسبة؟

    المشهد الذي نراه في مقطع الفيديو المنتشر أظهر لنا ما يجري في المدرجات، دون لفت النظر إلى ما كان يحدث في الملعب بهذه الفترة من المباراة.

    ولكن مع ظهور أصوات الجماهير، يبدو أن الرواية الأقرب هي لقطة مطالبة الكاميرون باحتساب ركلة جزاء لصالحها في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

    ويأتي ذلك بعد قيام المدافع المغربي آدم ماسينا، بإعاقة بريان مبويمو جناح الأسود داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم تجاهل الأمر ورفض احتساب أي شيء للاعب مانشستر يونايتد، وعلى الأرجح، هذه اللقطة هي التي أثارت غضب إيتو.

  • جدل تحكيمي قبل المباراة

    في البداية، كان من المقرر أن يدير المباراة حكم مصري أمين عمر، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبداله بحكم آخر بسب اعتراض المغرب، وهو الموريتاني دهان بيضا.

    ووفقًا لموقع Sportnewsafrica ، فقد تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى حول تأخر الاتحاد الإفريقي في تعيين حكم لهذه المباراة.

    وأثار الاختيار الأولي للحكم المصري أمين محمد عمر والحكم الجزائري لتقنية الفيديو (VAR) مصطفى غرّبال، استياء الجانب المغربي.

    وتبع ذلك صراع بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وصامويل إيتو، ليكون ما حدث في المدرجات هو مجرد حلقة من سلسلة الخلاف بينهما.

    ولتجنب أي جدل بعد المباراة، فضل الاتحاد الإفريقي في النهاية استبدال الطاقم التحكيمي.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    ما هو الموقف في ربع نهائي كأس إفريقيا؟

    المنتخب السنغالي نجح في القضاء على أحلام مالي أمس، الجمعة، بعدما تغلب عليها بهدف دون رد، بينما فازت المغرب على الكاميرون بثنائية نظيفة لتصعد إلى نصف النهائي.

    المغرب ستنتظر مباراة نيجيريا والجزائر المقامة اليوم، السبت، لمعرفة الطرف الذي ستلعب معه المباراة القادمة، بينما تواجه السنغال الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار.

