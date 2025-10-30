Vinicius Xabi AlonsoGetty Images
"رد بارد" قبل وقوع الهدنة .. كواليس محادثة ألونسو وفينيسيوس بعد اعتذاره عن أحداث الكلاسيكو

المدرب الإسباني لا يعيش أفضل فتراته رغم الفوز على برشلونة ويوفنتوس

أبدى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عدم ارتياحه بسبب الطريقة التي تعامل بها فينيسيوس جونيور بعد أزمته الأخيرة في الكلاسيكو أمام برشلونة، قبل أن تحدث "هدنة مؤقتة" بين الثنائي بعد اعتذار اللاعب العلني.

ريال نجح في حسم المباراة لصالحه يوم الأحد الماضي، عن طريق الفوز بهدفين مقابل هدف على غريمه التقليدي، ولكن المباراة شهدت حادثة أثارت حالة من التوتر داخل ريال مدريد، بسبب الاعتراض العلني من فينيسيوس جونيور على ألونسو بعد تبديله في الشوط الثاني.

اللاعب تصرف بطريقة حادة للغاية ووجه كلمات قوية مثل "سأرحل عن هذا الفريق"، وتوجه فورًا إلى غرفة الملابس قبل العودة في وقت لاحق، وسط صمت تام من ألونسو على كل هذه التصرفات.

    اعتذار بدون اسم ألونسو

    فينيسيوس اعتذر عن هذا الموقف في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، الأربعاء، وقال معتذرًا: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس. أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

    العلامة الأبرز في بيان فينيسيوس كانت بعدم ذكر أسم ألونسو، لتتزايد التكهنات بأن العلاقة لا تزال متوترة بين الثنائي رغم خروج اللاعب للاعتذار بشكل علني.

    رد فعل مدرب ريال مدريد

    برنامج "إل شيرينجيتو" قال إن رد ألونسو كان باردًا على اعتذار فينيسيوس جونيور أولًا في غرفة الملابس، وقال له نصًا:"إذا أراد أحد الشكوى بشأن شيء ما، فعليه أن يفعل ذلك على انفراد وليس أمام الجميع".

    وجاءت هذه الرسالة الواضحة بحضور باقي اللاعبين، للتأكيد من ألونسو على عدم ارتياحه بسبب سلوكيات الجناح البرازيلي في الفترة الأخيرة.

    ولكن الأمور تغيرت نوعًا ما بعد البيان الرسمي الذي خرج به فينيسيوس، حيث سارت بعدها التدريبات على ما يُرام، وتحدث بشكل منفرد مع ألونسو الذي قبل اعتذاره أخيرًا.

    وهو ما يعني وجود مصالحة وهدنة بين الثنائي "ولو بشكل مؤقت"، خاصة وأن اللاعب لم تصدر ضده أي عقوبة علنية من النادي الإسباني.

    اعتراضات عامة على أساليب المدرب الإسباني

    ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع ما نشره موقع "ذا أثلتيك" حول وجود سخط عام من بعض اللاعبين في ريال مدريد من أساليب ألونسو وطرقه التدريبية منذ قدومه خلفًا للمخضرم كارلو أنشيلوتي في الصيف.

    كشف مصدر داخلي مقرب من غرفة ملابس مدريد عن الصعوبات التي يواجهها ألونسو حاليًا. في حديثه إلى "ذا أثلتيك"، قال المصدر: "بعضهم فاز بالكثير دون القيام بهذه الأشياء، وعندما فُرضت عليهم، تذمروا. إنه يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه في الوقت الحالي مجرد تشابي".

    يُقال إن هذه العبارة تتردد باستمرار في المحادثات حول الفريق. إنها ليست إطراءً كاملاً. جزء منها إعجاب، وجزء منها تشكك. سلطت مغادرة فينيسيوس جونيور الغاضبة بعد استبداله ضد برشلونة الضوء على التوتر، ولكن يبدو أن المشاكل قد تكون أعمق من ذلك.

    يشعر البعض أن ألونسو "يصعب الوصول إليه". المقارنات مع أسلوب أنشيلوتي المنفتح والدافئ تجعل الفجوة تبدو أكبر. متخصصون في التدريب، قواعد أكثر صرامة، وصول مقيد، تغييرات كلها مصممة لتحسين التركيز. ومع ذلك، فإن هذا يغير الأجواء. يستجيب الفريق بمستويات محسنة على أرض الملعب، لكنهم ليسوا جميعًا سعداء بذلك.

    مع ذلك، فإن النهج يعمل، جزئيًا على الأقل. مدريد يتصدر الليجا. المستوى في دوري أبطال أوروبا صلب. يحصل اللاعبون الشباب على فرص: أردا جولر، دين هاوسن، ألفارو كاريراس، فرانكو ماتانتونو. التدوير يبقي الفريق مشاركًا. طاقم ألونسو - المساعد سيباستيان بارييا، المدرب البدني إسماعيل كامينفورتي، المحللون ألبيرتو إنثيناس وبينات لاباين - ينفذون خطة تتطلب بوضوح وقتًا وصبرًا.

    وتابع المصدر: "إنهم يدركون أنهم منغمسون في عملية تتطلب الصبر لكي يعمل الفريق كما خططوا". بعض اللاعبين يتأقلمون جيدًا. آخرون يتذمرون. يبدو ألونسو مستعدًا للتمسك بمبادئه الانضباطية. التوتر هو أثر جانبي، وليس عائقًا، في الوقت الحالي على الأقل. 

  • ماذا بعد؟

    سيتعين على فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسو تسوية خلافاتهما إذا أرادا التنافس على الألقاب المحلية والأوروبية هذا الموسم.

    ويحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن برشلونة بعد فوزه يوم الأحد، كما أنه في وضع قوي للتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا.

    والمباراة التالية ستكون على أرضه أمام فالنسيا يوم السبت، حيث سيتمكن المشجعون من الاطلاع على أحدث المستجدات في العلاقة بين اللاعب والمدرب.

