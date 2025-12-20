Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
علي سمير

"هذا طبعه الذي اعتدنا عليه" .. لاعب ليفربول يكشف كواليس اعتذار صلاح لزملائه بعد هجومه على سلوت!

الأوضاع أصبحت أكثر استقرارًا بعد التصريحات المثيرة للجدل التي خرج بها نجم الريدز

كشف كورتيس جونز لاعب ليفربول أن محمد صلاح اعتذر لزملائه في الفريق بعد المقابلة المثيرة التي أجراها في وقت سابق من هذا الشهر.

 ويؤكد لاعب وسط الريدز أن الفريق متحد خلف المهاجم المصري على الرغم من اتهامه للنادي بـ "التخلي عنه" بعد التعادل الدرامي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد.

  • تصريحات نارية من صلاح بعد التعادل مع ليدز

    بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي، حيث أهدر ليفربول التقدم مرتين ليتعادل 3-3 مع ليدز، أجرى صلاح مقابلة مثيرة بعد المباراة في إيلاند رود.

    قال الجناح السابق لروما وتشيلسي إنه "من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن يحملني كل اللوم" وادعى أيضًا أن علاقته بالمدرب أرني سلوت قد انهارت.

    وقال: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي.

    تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارًا وتكرارًا إن علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة أصبحت علاقتنا معدومة.

    لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".

    • إعلان
  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    سلوت يؤكد أن صلاح وليفربول قد "تجاوزا" تلك الحادثة

    ومع ذلك، بعد استبعاده من التشكيلة التي فازت 1-0 على إنتر في دوري أبطال أوروبا، عاد صلاح إلى صفوف ليفربول في فوز الفريق 2-0 على برايتون في الدوري يوم السبت الماضي.

    وقد حل محل جو جوميز المصاب، وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تمريرة حاسمة لهدف المهاجم هوجو إيكيتيكي الثاني في المباراة، ليتوج ليفربول بالفوز في أنفيلد.

    ومنذ ذلك الحين، حاول مدرب الريدز سلوت تهدئة المخاوف بشأن علاقته مع صلاح، قائلاً إنه "لا توجد مشكلة يجب حلها" وأن قرار إشراكه كبديل ضد برايتون كان "قراراً سهلاً".

    ومع انضمام صلاح الآن إلى منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد، أكد الهولندي أن جميع الأطراف "تجاوزت"التصريحات الاستثنائية.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    جونز يكشف أن صلاح قد أوضح الأمور لزملائه في ليفربول

    مكرراً كلمات مدربه، يؤكد نجم ليفربول جونز أنه وزملاؤه لا يحملون أي ضغينة تجاه صلاح، الذي - وفقاً للاعب الدولي الإنجليزي - اعتذر في غرفة الملابس بعد تصريحاته.

    في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس، قال جونز: "مو شخص مستقل ويمكنه التعبير عن آرائه. لقد اعتذر لنا وقال: 'إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو جعلتكم تشعرون بأي شيء، فأنا أعتذر'. هذا هو طبعه.

    "لا يمكنني التحدث إلا من واقع معرفتي بصلاح وكيف يتعامل معنا وكيف تصرف في تلك الحالة. كان إيجابياً أيضاً. كان هو نفسه تماماً، وكان يبتسم ابتسامة عريضة وكان الجميع يتعاملون معه بنفس الطريقة. أعتقد أن هذا مجرد جزء من الرغبة في الفوز ولا أعتقد أنه سيكون الأخير.

    "أفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في التعامل مع الأمور، ولكن إذا كان اللاعب لا يمانع في الجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذا يمثل مشكلة أكبر.

    "عندما كان هناك أي نوع من الغضب من جانبنا، بما في ذلك أنا، كان دائمًا من منطلق جيد. في تلك اللحظة، ربما لم يظهر ذلك بالطريقة الصحيحة، لكنه لم يكن أبدًا بهدف التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدير أو أي شخص آخر. لقد تجاوزنا ذلك الآن ونحن نتآلف جيدًا كفريق، ونلعب جيدًا ونبدأ في الفوز بالمباريات".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • حالة من الاتحاد داخل ليفربول

    مثل صلاح، أجرى جونز أيضًا مقابلة عاطفية بعد الهزيمة 4-1 أمام PSV Eindhoven في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر، ووصف أداء ليفربول بأنه "غير مقبول" وقال إنه "تجاوز مرحلة الغضب".

    وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: "أنا من سكان ليفربول، وأعرف مدى أهمية هذا الأمر للمدينة والمشجعين والنادي والموظفين هنا". "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها موقفًا كهذا. هناك عدة أسباب دفعتني إلى التحدث. كنت صادقًا فحسب. سأقول ما أعتقده، وقد يثير ذلك غضب [الناس] في بعض الأحيان.

    "كنت غاضبًا، لكنني كنت مصدومًا في الوقت نفسه. كان من الإيجابي رؤية كيف تصرف اللاعبون. لم يلوموا مو، ولم يلوموا المدرب، ولم يلوموا بعضهم البعض أو أي شيء من هذا القبيل. لقد تحملنا المسؤولية بأنفسنا.

    "أقول ذلك مع العلم أن المشجعين وما حدث مع مو لم يؤثر علينا بأي شكل من الأشكال. لقد أثر ذلك على عقولنا في حاجتنا للفوز، لكن لم يلوم أحد أحداً وأعتقد أن هذا هو المهم".

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    مباراة ليفربول القادمة: الريدز بدون صلاح يتوجهون إلى توتنهام

    يأمل جونز في مساعدة ليفربول على حصد النقاط الثلاث عندما يزور توتنهام في الدوري مساء السبت. بعد تعليقاته عقب الهزيمة الثقيلة أمام آيندهوفن، ساعد خريج الأكاديمية نادي طفولته على تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

    في غضون ذلك، يستعد صلاح للعب أساسيًا عندما تواجه مصر زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل. كما ستواجه الفراعنة جنوب أفريقيا في يوم عيد الميلاد وأنجولا يوم الاثنين 29 ديسمبر في المجموعة ب، حيث تقام البطولة في المغرب.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
كأس أمم إفريقيا
مصر crest
مصر
مصر
زيمبابوي crest
زيمبابوي
زيمبابوي
0