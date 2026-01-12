تقدم دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، باعتذار واضح وعلني لرئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، ونجم الفريق، فينيسيوس جونيور، عما بدر منه خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهي البطولة التي أقيمت في السعودية على مدار الأيام الماضية ونُقلت مجانًا عبر تطبيق ثمانية.
علّق على تتويج برشلونة بكأس السوبر .. دييجو سيميوني لفينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد: أعتذر ولكن!
برشلونة يُتوج بالسوبر الإسباني
حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-2)، ليحصد لقب السوبر للموسم الثاني على التوالي.
وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).
وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً البلوجرانا لقباً غالياً ومجرداً الريال من فرصة التتويج.
كان البارسا قد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف نظيفة، فيما حسم ريال مدريد مباراة نصف النهائي الآخر أمام جاره أتلتيكو مدريد لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.
تعليق مدرب أتلتيكو مدريد على النهائي
خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ديبورتيفو لاكرونيا في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أكد سيميوني أن برشلونة استحق الفوز بكأس السوبر الإسباني.
إذ قال "الفريق الفائز هو من استحق الفوز، وهذا كل ما في الأمر. برشلونة فريق ممتاز واستحق الفوز بالنهائي".
ماذا حدث بين سيميوني وفينيسيوس جونيور؟
التقطت الكاميرات، خلال مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لحظات بدا فيها أن المدرب الأرجنتيني، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.
بحسب ما كشفه الصحفي باكو جونزاليس عبر إذاعة "كوب"، فإن كاميرات "موفيستار" رصدت سيميوني وهو يوجه حديثه إلى فينيسيوس قائلًا: "فلورنتينو سيطردك.. تذكر ذلك لاحقاً"، في إشارة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يخطط للتخلص من فيني في أقرب وقت.
هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل، إذ اعتُبرت محاولة واضحة من المدرب لإرباك اللاعب نفسياً خلال اللقاء، على أمل إخراجه تمامًا عن تركيزه وإضعاف المنافس الميرنجي في وقت تقدمه بالنتيجة بهدف دون رد.
ومع خروج فينيسيوس من الملعب في الدقيقة 79، وبينما كانت الجماهير تحيي النجم البرازيلي واصل المدرب الأرجنتيني محاولات الاستفزاز، حيث أشار إلى المدرجات وتحدث إلى لاعب ريال مدريد بسخرية، قائلًا: "انظر إنهم لا يقصدون تحيتك".
واستفز هذا الأمر فينيسيوس مرة أخرى وتوجه له وحاول الاشتباك معه، لولا أن الحكم الرابع تدخل وفصل بينهما، وكذلك تدخل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، لينتهي الأمر بإشهار البطاقة الصفراء في وجه "فيني" ومدرب أتلتيكو مدريد.
وعقب المباراة علق فينيسيوس جونيور، على صورة تظهر المشادة التي حدثت بينه وبينه دييجو سيميوني بمنصة "إنستجرام"، ساخرًا من المدرب الأرجنتيني الذي حاول استفزازه في أكثر من مشهد بالمباراة.
وكتب فينيسيوس في تعليقه على الصورة: "لقد خسر مباراة أخرى تأهيلية للنهائي"، وأتبعها برموز تعبيرية باكية.
اعتذار سيميوني
المدرب المثير للجدل استغل المؤتمر الصحفي ليتراجع خطوة للخلف ويُقدم اعتذاره للنجم البرازيلي ورئيس ريال مدريد، مؤكدًا أنه أخطأ في تصرفه ولم يكن عليه سلوك هذا النهج.
إذ قال "أود أن أعتذر للسيد فلورنتينو بيريز والسيد فينيسيوس جونيور عن الواقعة التي شاهدتموها. لم يكن من الصواب أن أتصرف بهذه الطريقة، وأعترف تمامًا بأنني لم أتصرف بشكل جيد".
سيميوني لم يتخل عن كبريائه خلال اعتذاره، إذ استدرك قائلًا "أعتذر، لكن لا أطلب المغفرة! وليس لدي ما أضيفه في هذا الأمر".
خطوة للخلف!
اعتذار سيميوني عن تصرفه تجاه فينيسيوس يُعد خطوة للخلف من جانب المدرب، حيث كان قد رفض الاعتراف بخطئه خلال تصريحاته عقب المباراة، ولكن يبدو أنه عاد إلى لغة العقل بعد الهدوء وتخلصه من تأثره العاطفي بالمباراة وأحداثها والخسارة.
المدرب سبق أن قال عن اللقطة التي جمعت بينه وبين لاعب ريال مدريد "ما يحدث في الملعب، منذ أن كنا أطفالاً، يبقى هناك، ولا يوجد ما يستحق التعليق".
أما بشأن ما تردد عن قوله لفينيسيوس "فلورنتينو بيريز سيطردك، تذكر ذلك لاحقًا"، فقد أجاب: "لا أتذكر، ذاكرتي ضعيفة".