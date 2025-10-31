بدأ مبابي موسم 2025-26 بأداء مذهل، حيث سجل 16 هدفًا في 13 مباراة. ولم يتمكن من التسجيل في مباراتين فقط: ضد مايوركا في الدوري الإسباني ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.
وبتسجيله 11 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن، سيكون على الأرجح مرة أخرى من بين المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي الموسم المقبل.
علاوة على ذلك، يمكن أن يصبح أول لاعب في ريال مدريد منذ نجمه المفضل رونالدو يسجل 50 هدفًا في موسم واحد، حيث سجل الأسطورة البرتغالي 51 هدفًا في موسم 2015-16، الذي كان أيضًا موسمه السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى 500 هدفعلى مستوى الأندية.
لم يسجل مبابي 50 هدفًا في موسم واحد من قبل، حيث كان أفضل رصيد له على الإطلاق 44 هدفًا في موسم واحد. ومع ذلك، وبهذا المعدل، يمكنه بسهولة الوصول إلى هذا الإنجاز بحلول نهاية الموسم، وربما حتى السعي إلى تسجيل 60 هدفًا.