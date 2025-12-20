أنهى المدير الفني لنادي برشلونة مؤتمره الصحفي قبل مواجهة فياريال برسائل قوية، دفاعية أحيانًا وحاسمة في أحيان أخرى، في مؤتمر شهد حضورًا إعلاميًا مكثفًا داخل مدينة جوان جامبر الرياضية، قبل المواجهة المرتقبة على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الدوري الإسباني.
"اختيارات فيفا مزحة!".. فليك يدافع عن رافينيا ويكشف طبيعة إصابة بيدري.. ويتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة
- Getty Images
فليك: اختيارات "فيفا" بشأن رافينيا مزحة!
المدرب الألماني لم ينتظر الأسئلة من أجل فتح بعض الملفات، وعلى رأسها الجدل الدائر حول غياب البرازيلي رافينيا عن التشكيل المثالي لعام فيفا، حيث قال بنبرة واضحة: “بالنسبة لي ما حدث غير قابل للتصديق. لا أفكر كثيرًا في مسألة أفضل تشكيلة في العالم، لكن ما فعله فيفا مزحة حقيقية. عندما رأيت أن رافينيا غير موجود، شعرت بالدهشة”.
وأضاف: “رافينيا كان عنصرًا حاسمًا معنا الموسم الماضي، وقدم 22 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، أعلى مستوى تنافسي في العالم. إذا نظرت للأهداف والتمريرات الحاسمة وتأثيره داخل الملعب ستجد أن ما حدث غير عادل تمامًا. بعد هذا الموسم، كان يستحق الوجود في أفضل تشكيلة بالعالم”.
- Getty Images
ما طبيعة إصابة بيدري؟ وما مدة غيابه عن برشلونة؟
الملف الأهم كان حالة بيدري، حيث أكد غيابه عن مواجهة فياريال: “لن يكون جاهزًا. أنا غير سعيد بهذا، لكنه مصاب وعلينا حمايته”، وأضاف: “بيدري يعاني من مشاكل في العضلات الخلفية. المخاطرة به عالية جدًا. ربما يستطيع اللعب، لكننا لا نستطيع تحمل هذا الخطر. نحتاجه في المباريات المقبلة أمام إسبانيول وفي السوبر”.
وعن سياسة الاختيارات والتعامل مع اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام، أوضح المدرب: “أنا أفكر دائمًا فيما يحتاجه الفريق أولًا، لكننا بشر. إذا لم يلعب لاعب، يجب أن أتحدث معه وأشرح له السبب. من حقهم أن يسألوا، وبابي مفتوح دائمًا. أنا هنا لمساعدتهم على التطور، لكن الأولوية دائمًا للفريق، وليس للاعب أو للمدرب”.
كاسادو، ليفاندوفسكي.. ومارك كاسادو
وفيما يخص إشراك اللاعب مارك كاسادو في مركز الظهير، قال: “يمكنه اللعب كظهير، لكنني أراه أقرب لمركز رقم 6 أو 8. من المهم امتلاك لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز. ربما لا يكون سعيدًا بعدد الدقائق، لكن هذا هو برشلونة”.
وتحدث المدرب عن مواجهة فياريال المقبلة قائلًا: “كل بطولة مختلفة، سواء الكأس أو دوري الأبطال أو الدوري. جميع الفرق تعتبر مواجهة برشلونة مباراة الموسم، ولذلك أنا متأكد أن فياريال سيكون في أعلى درجات التحفيز”.
أما عن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، فأكد المدرب ثقته فيه قائلًا: “التحكم والاستقرار في وسط الملعب أمر أساسي بالنسبة لي. في المباريات الأخيرة لعبنا بإريك كمحور، ودي يونغ تفهم الأمر. هو لاعب رائع ومهم للفريق، والمنافسة الداخلية ترفع مستوى الجميع”.
وبخصوص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، طمأن المدرب الجماهير قائلًا: “ليفاندوفسكي جاهز، وهو خيار متاح للمشاركة. في الكأس لم نرغب في المخاطرة، لكنه الآن بخير، وهذه أخبار جيدة”.
هل يجدد هانزي فليك عقده مع برشلونة؟
وحول مستقبله الشخصي وإمكانية التجديد، قال بصراحة: “عام ونصف فترة طويلة لأي مدرب. أنا سعيد جدًا بالعمل هنا، مع ديكو وكل العاملين في النادي. علاقتي بالرئيس ممتازة وثقته مهمة جدًا. إذا استمررنا في اللعب الجيد وتحقيق النجاحات، فكل شيء سيكون إيجابيًا”.
أما منافس الغد فياريال، فاختتم حديثه قائلًا: “كل مباراة هي الأهم، لكننا نواجه فريقًا صاحب فلسفة واضحة ولعب مباشر. فياريال فريق رائع وتطور كثيرًا في السنوات الأخيرة، ويقدم مستويات مميزة”.
بهذه الرسائل، أنهى المدرب مؤتمره الصحفي، واضعًا النقاط فوق الحروف قبل مواجهة قد تكون حاسمة في ختام العام، في ظل سعي برشلونة لتأكيد تفوقه ومواصلة المنافسة بثبات على جميع الجبهات.