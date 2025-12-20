"اختيارات فيفا مزحة!".. فليك يدافع عن رافينيا ويكشف طبيعة إصابة بيدري.. ويتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة

المدرب الألماني لم ينتظر الأسئلة من أجل فتح بعض الملفات، وعلى رأسها الجدل الدائر حول غياب البرازيلي رافينيا عن التشكيل المثالي لعام فيفا، حيث قال بنبرة واضحة: “بالنسبة لي ما حدث غير قابل للتصديق. لا أفكر كثيرًا في مسألة أفضل تشكيلة في العالم، لكن ما فعله فيفا مزحة حقيقية. عندما رأيت أن رافينيا غير موجود، شعرت بالدهشة”.

وأضاف: “رافينيا كان عنصرًا حاسمًا معنا الموسم الماضي، وقدم 22 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، أعلى مستوى تنافسي في العالم. إذا نظرت للأهداف والتمريرات الحاسمة وتأثيره داخل الملعب ستجد أن ما حدث غير عادل تمامًا. بعد هذا الموسم، كان يستحق الوجود في أفضل تشكيلة بالعالم”.