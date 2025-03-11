اختفى في جيب "عدوه" وأضاع مفتاح الكرة الذهبية .. ردود الأفعال على صلاح بمواجهة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

مستوى متواضع من الجناح المصري

ليلة حزينة وكئيبة لمحمد صلاح وليفربول، الفريق يودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد، بعد الهزيمة بهدف دون رد في الوقت الأصلي.

الفريقان احتكما إلى شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، شهدت تسجيل محمد صلاح فقط من ليفربول وإهدار كورتيس جونز وداروين نونيز، لتكتمل الصدمة في ليلة اختفى فيها الدولي المصري كثيرًا.

صاحب الـ32 سنة الذي يتفنن هذا الموسم في تعذيب الخصوم وإسقاطهم، وقع كفريسة لنونو مينديش ظهير باريس المتألق، وغابت خطورته التي نشاهدها في الدوري الإنجليزي كل الأسبوع.

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وبعد هذا السقوط المُدوي، إليكم أبرز تعليقات الجماهير على مستوى صلاح عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..