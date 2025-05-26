بعد قرار محمد الشلهوب .. علي البليهي يختفي من "إحماء" بدلاء الهلال ضد القادسية!

البليهي اسم مثير للجدل دائمًا..

واصل علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك على هامش مواجهة القادسية.

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الهلال يواجه القادسية، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج الزعيم الهلالي للفوز على القادسية؛ لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر ضد الفتح، في نفس الجولة.