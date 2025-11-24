"تذكر روبياليس".. بيريز يواجه اتهامات بـ"الكذب والتلاعب" بعدما أشعل "قضية نيجريرا"!

استغل فلورنتينو بيريز منبر الجمعية العمومية لشن هجوم غير مسبوق على الغريم التقليدي برشلونة، معيداً إحياء الدراما المحيطة بقضية "نيجريرا" بتصريحات نارية شككت في نزاهة "أفضل حقبة رياضية" للنادي الكتالوني.

وأكد بيريز في خطابه أمام الأعضاء أن ما حدث بين عامي 2001 و2018 "ليس أمراً طبيعياً"، مشدداً بلهجة حادة على أن دفع ما يقارب 8.4 مليون يورو لشخص يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA) على مدار 17 عاماً لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، قائلاً: "مهما كان السبب، هذا ليس طبيعياً".

ولمح رئيس النادي الملكي بوضوح إلى وجود علاقة سببية مريبة بين هذه المدفوعات الضخمة وبين النجاحات الرياضية الكاسحة التي حققها البلوغرانا في تلك الفترة، واصفا التزامن بين تدفق الأموال وحصد الألقاب بالمصادفة التي تدعو للريبة، خاصة وأن إنريكيز نيغريرا كان يمتلك سلطة القرار في ترقية الحكام أو تخفيض درجاتهم، مما يضع علامات استفهام كبرى حول نزاهة المنافسة وعدالة التحكيم طوال تلك السنوات الطويلة.