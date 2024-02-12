اتهامات سعودية لقطر واعترافات هزت عرش ريال مدريد .. ألقاب "مشكوك بها" بعد النهاية المأساوية لكأس آسيا 2023!

كأس آسيا قطر 2023 يفتح من جديد ملف "الألقاب المسروقة" و"البطولات المشكوك بها"..

رغم كم الإثارة والمتعة التي امتاز بها كأس آسيا قطر 2023 إلا أن النهاية شوهت الصورة بعض الشيء، فلم يخرج الديربي العربي كما تمنينا، ولم يتحل لاعبو الأردن بالروح الرياضية التي كان لا بد أن تزين "العُرس" العربي..

المنتخب القطري - مستضيف البطولة - توج بطلًا أمس السبت، بعد الفوز أمام نظيره الأردني؛ الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

لكن النشامى لم يتقبلوا تلك الهزيمة، خاصةً وأن ثلاثية العنابي أتت من ثلاث ضربات جزائية، وبدأت التلميحات والاتهامات لقطر بـدفع "رشاوى" لحصد اللقب!

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ليس الكأس وحده ما تم التشكيك به، إنما كذلك حتى حصد أكرم عفيف؛ نجم قطر، لجائزة أفضل لاعب في البطولة، طالته الاتهامات من قبل موسى التعمري؛ نجم النشامى، فقد انتشر له فيديو فسره مروجوه أنه تلميحات بـ"رشاوى" لحرمان زميله يزن النعيمات من تلك الجائزة!

هذا كله بالطبع بخلاف هتافات الجماهير الأردنية في المدرجات "مبيوعة .. مبيوعة".

هذه النهاية المؤسفة لكأس آسيا فتحت الباب من جديد أمام الألقاب "المشكوك" بها في عالم الساحرة المستديرة من بطولات جماعية أو إنجازات فردية.

وفي السطور التالية نستعرض بعضًا من تلك الألقاب..