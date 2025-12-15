Waleed Al Farraj Saudi ArabiaSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | هاجم اتحاد الكرة وسخر من "حال" المنتخب السعودي! .. نبوءة وليد الفراج بعد الخسارة أمام الأردن

رسالة قوية من وليد الفراج بعد خسارة المنتخب السعودي..

سخر الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، من واقع منتخب بلاده؛ وذلك بعد الهزيمة أمام الأردن، مساء اليوم الإثنين.

السعودية خسرت (0-1) أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. سيواجه الأردن نظيره المغربي، في المباراة النهائية من البطولة العربية؛ حيث فاز أسود الأطلس على الإمارات (3-0).

  • Waleed Al-Faraj Saudi Arabiasocial gfx

    نبوءة وليد الفراج بعد خسارة السعودية أمام الأردن

    وفي هذا السياق.. تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن المبررات التي سيخرج بها الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الأردن (0-1)، في نصف نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    الفراج تنبأ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، بأن من اسماها إدارة اللعبة في السعودية، ستبرر الهزيمة أمام الأردن في البطولة العربية؛ إلى ما سيعتبرونه ظلمًا تحكيميًا، خاصة مع بعض اللقطات الجدلية التي شهدتها المباراة.

    وأوضح الإعلامي الرياضي السعودي المخضرم، أن اتحاد الكرة سيقوم كعادته؛ بالاعتذار إلى الشعب مع تجديد الثقة في الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم.

    • إعلان

  • وليد الفراج يسخر من "حال" المنتخب السعودي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، قدّم التهنئة إلى منتخب الأردن؛ بعد الفوز على الأخضر، في نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وعن ذلك يقول الفراج: "نشاما الأردن لديهم جيلًا طموحًا، إلى جانب روح حقيقية في كل أركان اللعبة.. ناس تشتغل".

    واختتم الفراج تغريدته؛ بكلمات فيها الكثير من السخرية على ما يمر به المنتخب السعودي الأول: "حالنا.. لا نقول إلا الحمد لله على كل حال".

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    كيف تأهل منتخبي السعودية والأردن إلى نصف النهائي؟

    منتخب الأردن الأول لكرة القدم وصل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد تصدر "المجموعة الثالثة".

    وحقق المنتخب الأردني العلامة الكاملة "9 نقاط"، في دور المجموعات من البطولة العربية؛ بعد الفوز على كل من الإمارات، الكويت ومصر.

    وفي دور ربع النهائي من كأس العرب 2025؛ تخطى المنتخب الأردني نظيره العراقي (1-0)، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على السعودية في المربع الذهبي.

    أما منتخب السعودية الأول لكرة القدم تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ بعد احتلال وصافة "المجموعة الثانية".

    وفازت السعودية على عُمان وجزر القمر؛ قبل أن تسقط أمام منتخب المغرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

    وبربع النهائي.. فاز الأخضر السعودي على فلسطين (2-1)؛ قبل السقوط في المربع الذهبي أمام الأردن، وبهدف واحد مقابل لا شيء.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات كأس العرب "فيفا 2025" في قطر.. والمتأهلون لنصف النهائي

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    ومن المنتخبات سالفة الذكر.. تأهل كل من المغرب والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

كأس العرب
team-logo
يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا
الإمارات العربية المتحدة crest
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
0