ابن واين روني يخرج من مقاعد البدلاء ليقود مانشستر يونايتد تحت 18 سنة إلى الفوز بعد تأخره، ويضمن فريق دارين فليتشر مكانه في نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز
يونايتد يؤمن مكانه في النهائي بعد وقت إضافي
قدمت أكاديمية مانشستر يونايتد الشهيرة ليلة أخرى من كرة القدم المثيرة، حيث حجز فريق دارين فليتشر تحت 18 عامًا مكانه في نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. في أداء قوي عكس روح أعظم عصور الفريق الأول، عاد الشياطين الحمر الصغار من تأخرهم المبكر ليهزموا وست هام 3-1 بعد الوقت الإضافي.
أثارت هذه النتيجة الصعبة احتفالات صاخبة في مجمع كارينجتون للتدريب. ويؤكد هذا النتيجة المبهرة أن النادي يواصل تقليده العريق في تطوير المواهب من الدرجة الأولى، مما يضمن قدرة هؤلاء الشباب الواعدين على الأداء تحت ضغط شديد عندما تكون المخاطر في أعلى مستوياتها.
كاي روني يواصل إرث عائلته
كان الحدث الأبرز في تلك الأمسية بلا شك هو ظهور اسم مألوف جداً في مانشستر، حيث خرج كاي روني، نجل أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، من مقاعد البدلاء ليؤدي دوراً حاسماً. مع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1، تم إدخال اللاعب الواعد البالغ من العمر 16 عاماً كبديل استراتيجي للوي برادبري.
كان تأثير روني على المباراة فوريًا وحاسمًا، مما أثبت أنه يمتلك نفس المزاج الذي ساعد والده على أن يصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. أظهر المهاجم الشاب رباطة جأش لا تتناسب مع عمره، حيث خدع الحارس تمامًا بتسديدة رائعة ليحسم الفوز الحاسم لصالح أصحاب الأرض.
JJ Gabriel يحقق التحول الحاسم
الطريق إلى هذه النهائي المرموق لم يكن سهلاً في البداية، حيث تقدم فريق وست هام القوي مبكراً ليضع الشياطين الحمر الصغار في موقف صعب. لكن رد مانشستر يونايتد كان قوياً بقيادة النجم الصاعد جي جي غابرييل، الشاب الذي أحدث ضجة كبيرة في أوساط كرة القدم للشباب هذا الموسم.
سجل غابرييل هدف التعادل المهم الذي أبقى آمال مانشستر يونايتد حية، ووضع الأساس اللازم للبطولات التي تلت ذلك خلال الثلاثين دقيقة الإضافية من اللعب. مع دخول المباراة الوقت الإضافي، احتل الجناح الأيمن ناثانيال جونيور-براون مركز الصدارة أخيرًا، وسدد كرة قوية وضعت أصحاب الأرض في المقدمة وحولت زخم المباراة بالكامل لصالحهم.
السير جيم راتكليف يراقب بينما ينتظر بالاس
أكدت أهمية هذا الفوز بشكل كبير حضور مالك مانشستر يونايتد المشارك السير جيم راتكليف، الذي تابع عن كثب مجريات المباراة في كارينجتون. وقد حافظ رجل الأعمال البارز في شركة Ineos، الذي ورد أنه كان قد أعد طائرته الخاصة لتقله إلى نيوكاسل بعد المباراة، على اهتمامه الشديد والفعال بفرق الشباب منذ أن استحوذ على حصته الرياضية في النادي.
وبالنظر إلى المستقبل، سيواجه مانشستر يونايتد الآن كريستال بالاس في نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز المرتقب، بعد أن تغلب فريق إيجلز على توتنهام في مباراة نصف النهائي التي أقيمت في وقت سابق يوم الأربعاء. ومن المقرر إجراء قرعة رسمية لتحديد الفريق الذي سيستضيف المباراة المرموقة في ملعبه الرئيسي، مما يمنح فريق فليتشر فرصة كبيرة للفوز باللقب الشبابي المرموق.
