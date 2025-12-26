Salah Adebayor CarragherGetty/GOAL
Aditya Gokhale و محمود خالد

وصفه بعدم الاحترام .. نجم آرسنال السابق يهاجم كاراجر ويعلن: صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البريمييرليج!

رد شديد اللهجة على انتقادات كاراجر ضد هداف ليفربول..

قرر إيمانويل أديبايور، الدفاع عن محمد صلاح، في ظل الهجوم الذي يتعرض له من نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، حيث وصف معاملته للجناح المصري بـ"غير العادلة".

ووجه مهاجم آرسنال وتوتنهام وريال مدريد السابق، رسالة تشكيك حول تعليقات كاراجر، وسط نقاش حول إرثه مع ليفربول، مؤكدًا أن إنجازات محمد صلاح ومكانته في كرة القدم الإنجليزية، تستحق احترامًا أكبر.

  • الخلاف العلني بين كاراجر وصلاح

    وانتقد أديبايور، جيمي كاراجر، علنًا، بسبب تصريحات الأخير حول محمد صلاح، حيث شكك نجم ليفربول السابق في توقيت وقصد المصري في الظهور لوسائل الإعلام، على إثر المقابلة التي انفجر فيها صلاح غضبًا إزاء إبقائه على مقاعد البدلاء بعد مباراة ليدز يونايتد.

    صلاح الذي لم يشارك في تلك المواجهة، أعرب عن إحباطه إزاء إبقائه على دكة البدلاء، مشيرًا إلى أن ليفربول "تخلى عنه"، في رسالة مطوّلة أثارت جدلًا كبيرًا، بينما رد كاراجر بأن قرار المهاجم المصري بالتوقف في المنطقة المختلطة كان مدروسًا، وكان يهدف لإثارة البلبلة وتعزيز موقفه الشخصي، في ظل تراجع دوره في قلعة الآنفيلد.

    أما أديبايور، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2008، ويتمتع بمسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أندية آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس، فقد اعترض على هذا التقييم، حيث رأى أن تصوير كاراجر لتصريحات صلاح يتجاهل إنجازاته ومكانته، كما وصفه بعدم احترام لأحد أكثر لاعبي ليفربول حصدًا للألقاب في العصر الحديث.

    • إعلان
  • FBL-AFRICA-WC-2026-FIFA-QUALIFYING-DRAWAFP

    أديبايور يدافع عن صلاح ويهاجم كاراجر

    وقال كاراجر عن صلاح "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان أمرًا مخزيًا. البعض وصفه بأنه اندفاع عاطفي، ولكني لا أعتقد ذلك. صلاح توقف في المنطقة المختلطة، أربع مرات في ثماني سنوات مع ليفربول".

    وتابع "إنه أمر مدبّر بينه وبين وكيل أعماله، لإحداث أقصى قدر من الضرر وتعزيز موقفه. الطريقة التي يعاملون بها محمد صلاح مؤخرًا غير عادلة على الإطلاق، العبارة التي لفتت انتباهي هي "ألقي به تحت الحافلة"، لقد ألقى بالنادي تحت الحافلة مرتين في آخر 12 شهرًا، مع المدير الفني الحالي، يجب أن يبذل قصارى جهده لمساعدة النادي على الخروج من أصعب فترة يمر بها منذ الخميسينيات، لكنه لم يفعل ذلك".

    وردًا على تصريحات كاراجر، خرج أديبايور ليؤكد أن ما ذكره أسطورة الريدز، يفتقر إلى الاحترام، مؤكدًا أن صلاح هو أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

    وأوضح أديبايور "كما تعلمون، بعض اللاعبين كانوا محظوظين لأنهم ولدوا في مناطق معينة. أعتقد أن كاراجر كان محظوظًا لأنه ولد في ليفربول، ولهذا السبب يمكنه أن يعلن "لقد فزت بشيء"، أما صلاح، فقد فاز بالدوري، ودوري أبطال أوروبا".

    وتابع "محمد صلاح كان أفضل هداف لهم (ليفربول) لعدد لا أعرفه من السنوات. أعتقد أنه يدخل حتى في النقاش حول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. هذا أمر كبير، وأن يأتي كاراجر ويقلل من احترام هذا الشخص على الهواء، بالنسبة لي أمر لا يصدق".

  • صلاح يعاني في موسم 2025-2026

    وضع صلاح كان عمليًا لا يُمكن المساس به، إلا أنه قد تعرض لانتقادات عنيفة في موسم 2025-2026، فبعد أن كان عنصرًا لا غنى عنه في آنفيلد، عانى المهاجم المصري من موسم صعب اتسم بالتغييرات التكتيكية وتقليل دقائق اللعب، ما أثار التكهنات المستمرة حول مستقبله، خاصة مع تراجع مستواه بشكل كبير، مقارنة بالمواسم السابقة، وتزامن هذا الانخفاض مع تقلب أداء ليفربول بشكل عام، تحت قيادة آرني سلوت.

    ووفق ذلك، فإن انتقادات جيمي كاراجر باتت موجهة مباشرة، بشكل غير معتاد، ولم تركز فقط على أداء صلاح، بل أيضًا على قيادته الملحوظة واستراتيجيته الإعلامية، حيث أشار المدافع السابق إلى أن صلاح لا يتحدث علنًا إلا عندما يناسبه ذلك، ومقارنة هذا النهج باللاعبين الذين يواجهون الصعوبات بانتظام خلال الفترات الصعبة، وقد لاقى هذا الرأي ضجة لدى بعض المشجعين، ولكن آخرين يعتقدون أنه يتجاهل احترافية صلاح ومساهماته طويلة الأمد.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    نجم ليفربول يتألق في كأس أمم إفريقيا

    وحول التساؤلات بشأن مصير محمد صلاح، سواء بالبقاء مع ليفربول في عام 2026، أو الرحيل في الشتاء، فإن نجم الريدز وضع كل ذلك جانبًا، حيث يتواجد مع منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

    صلاح سجل هدف انتصار مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة الافتتاحية (ضد زيمبابوي)، ثم عاد ليسجل في شباك جنوب إفريقيا من علامة الجزاء، ليقود الفراعنة - بعشر لاعبين - للوصول إلى النقطة السادسة، وضمان مقعد في دور الـ16 من البطولة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
0