Getty Images
"خيانة الفانتازي".. نجم وطبيب ليفربول يسربان "سر الغرفة المغلقة" قبل قمة آرسنال!
سباق مع الزمن بالنسبة لإيكيتيكي
تظل جاهزية إيكيتيكي الشغل الشاغل للجهاز الفني في مركز تدريب "أكسا"، مع تصاعد وتيرة الاستعدادات لواحدة من أهم مباريات الموسم.
غاب المهاجم الفرنسي، الذي أصبح ركيزة أساسية في هجوم ليفربول منذ وصوله، عن التعادل (2-2) يوم الأحد الماضي، بسبب مشكلة صحية طفيفة.
وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، كشف المدرب الهولندي أرني سلوت أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً لم ينضم بعد إلى المجموعة الرئيسية لخوض حصة تدريبية كاملة.
وقال سلوت: "لم يتدرب معنا حتى الآن، ولنرى ما إذا كان بإمكانه فعل ذلك اليوم، قلت قبل يومين أو ثلاثة أيام إنه لن يغيب لفترة طويلة، لكن المباريات تأتي متلاحقة، لذا فهو في مرحلة وسطية مع الفريق، وقد يستغرق الأمر منه يوماً أو يومين إضافيين".
تسريبات الفانتازي
في سابقة تعكس كيف باتت الألعاب الرقمية نافذة لكشف أسرار غرف الملابس، تحولت لعبة "فانتازي البريميرليج" إلى أداة تسريب غير مقصودة لأخبار ليفربول قبل قمة آرسنال الحاسمة.
فوفقاً لتقرير نشره موقع "SPORTbible"، نقلاً عن منصة "FPL Focal" المتخصصة في رصد نشاطات اللاعبين، قام مدافع ليفربول الشاب كونور برادلي، إلى جانب لي نوبس، رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي، ببيع زميلهم المهاجم هوجو إيكيتيكي وإخراجه من تشكيلاتهم الخاصة في اللعبة قبل الموعد النهائي للجولة.
هذا "التصرف الرقمي" اعتبرته الجماهير بمثابة تأكيد لغياب اللاعب بداعي الإصابة، مستبقاً بذلك أي إعلان رسمي من النادي أو تصريحات المدرب أرني سلوت الذي حاول المناورة بشأن جاهزية اللاعب.
التناقضات تعيق المنافسة على اللقب
كانت نتيجة يوم الأحد ضد فولهام تجسيداً لموسم ليفربول حتى الآن. فبينما حقق الفريق انتصارات هامة، أهدر أيضاً نقاطاً في مباريات كان مسيطراً عليها، مما تركه متأخراً عن آرسنال في جدول الترتيب بفارق ضخم يبلغ 14 نقطة.
كان سلوت صريحاً في تقييمه للموسم، معترفاً بأن الفريق يفتقر حالياً إلى الاستمرارية المطلوبة. ومع ذلك، لا يزال مقتنعاً بأن الجودة الموجودة داخل غرفة الملابس كافية لتحسين مركزهم.
وأوضح قائلاً: "نحن لسنا في المكان الذي نريده، لكنني أشعر أننا نمتلك تشكيلة موهوبة للغاية، وإذا كان الجميع متاحاً وجاهزاً، يمكننا تحقيق أشياء مميزة". وأضاف: "لقد أظهرنا ذلك هذا الموسم من خلال العديد من الانتصارات الرائعة، لكننا أيضاً تعرضنا لتعادلات وهزائم ’مذهلة‘ (بالمعنى السلبي)".
- Getty Images Sport
"الحزمة الكاملة" في الإمارات
يُنظر إلى المباراة القادمة ضد آرسنال على أنها لحظة فارقة لطموحات ليفربول. فالهزيمة ستؤدي إلى توسيع الفجوة مع الصدارة، بينما قد يمنح الفوز زخماً للنصف الثاني من الموسم ويضمن بقاءهم في المركز الرابع.
شدد سلوت على أن الموسم لا يزال حياً على جبهات متعددة، لكنه اعترف بالأهمية الخاصة لمواجهة يوم الأحد. واعترف قائلاً: "هناك أهمية كبيرة لهذه المباراة. لا يزال أمامنا الكثير لننافس عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. إنها مباراة مهمة لنرى أين نقف في مواجهة فردية ضد فريق آرسنال الممتاز جداً، والذي يقدم مستويات رائعة منذ سنوات".
وعندما سُئل سلوت عن التهديد الأكبر الذي يشكله متصدر الدوري، أشار مدرب ليفربول إلى كفاءتهم الشاملة بدلاً من التركيز على صفة واحدة، وقال: "قوة آرسنال الرئيسية تكمن في امتلاكهم العديد من نقاط القوة. إنهم بالكاد يستقبلون الأهداف، ويمكنهم التسجيل من اللعب المفتوح والكرات الثابتة، إنهم يمتلكون المقومات المتكاملة، ولهذا السبب يستحقون التربع على القمة هذا الموسم".
يعد سجل آرسنال في الكرات الثابتة نقطة قوة خاصة، وقد ساهم بشكل كبير في مركزهم في صدارة الترتيب. يجب على ليفربول مجاراتهم بدنياً وفنياً للخروج بنتيجة إيجابية. ستقع على عاتق الوحدة الدفاعية مهمة إيقاف هجوم قادر على التسجيل بطرق متعددة، بينما سيحاول المهاجمون اختراق خط دفاع استقبل أهدافاً أقل من أي فريق آخر في الدوري.
إعلان