أحمد رفعت

فيديو | مصافحة فاترة عكس زملائه .. موقف محرج بين ميليتاو ورودريجو يُثير التكهنات عن أزمة بين الثنائي!

رد فعل ميليتاو ورودريجو أثار الجدل

يبدو أن الأوضاع داخل غرفة ملابس ريال مدريد ليست على ما يرام، وهو الأمر الذي انكشف بشكل واضح خلال معسكر منتخب البرازيل، بعد موقف بين الثنائي إيدر ميليتاو ورودريجو.

وتتزايد مؤشرات التوتر داخل ريال مدريد، وسط تقارير تشير إلى أن بعض اللاعبين لم يتأقلموا بعد مع أسلوب إدارة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يتّسم بالانضباط والصرامة.

ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق مؤخرًا وسط توقعات كبيرة، بدأ فعليًا في إعادة تشكيل التسلسل الداخلي داخل الفريق، وهي خطوة لم تلقَ قبولًا لدى عدد من النجوم البارزين.

  • ماذا حدث في معسكر البرازيل؟

    وكانت الأضواء مسلطة على لاعبي ريال مدريد خلال معسكر منتخب البرازيل، خاصة مع وجود إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور في المعسكر نفسه، حيث أصبحت كل لفتة أو تصرف بينهم مادة للمراقبة والتحليل من الجماهير والإعلام.

    وخلال معسكر البرازيل التدريبي الأخير في لندن، التقطت الكاميرات لحظة محرجة بين الثنائي ميليتاو ورودريجو أثارت ضجة كبيرة. 

    فحين وصل ميليتاو إلى المعسكر لتحية زملائه، شوهد وهو يصافح الجميع بحرارة، باستثناء رودريجو، الذي بالكاد نظر إليه واكتفى بمصافحة فاترة وسريعة قبل أن يدير وجهه مبتعدًا.

    تكهناك بوجود أزمة بين الثنائي

    المشهد القصير لكنه اللافت انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من التكهنات حول وجود خلاف شخصي بين اللاعبين، أو حتى توتر عام داخل أجواء ريال مدريد بين نجوم الفريق البرازيليين.

    ورغم أن الحادثة قد تكون بسيطة وغير مقصودة، إلا أن العديد من المتابعين يرون فيها دليلًا إضافيًا على هشاشة الأجواء في غرفة ملابس مدريد، وربما تأثرها بأسلوب ألونسو الصارم في التعامل وإدارته الدقيقة للعلاقات داخل الفريق.

    حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين أو من النادي حول الواقعة، فيما يرى بعض المراقبين أن ما حدث ربما أُضخِّم إعلاميًا دون وجود خلاف حقيقي، خاصة أن اللاعبين يتقابلان يوميًا في مدريد ويتدربان معًا بانتظام.

  • رودريجو في معسكر البرازيل رغم معاناته مع ألونسو

    ومن أبرز المتأثرين بطريقة ألونسو مع ريال مدريد هو رودريجو، الجناح البرازيلي الذي كان يتمتع سابقًا بمكانة شبه محصّنة في عهد الجهاز الفني السابق بقيادة كارلو أنشيلوتي.

    وضع رودريجو تغيّر بشكل واضح منذ وصول مدربه الحالي تشابي ألونسو، حيث أصبح دوره غير مستقر ويقضي فترات أطول على دكة البدلاء، كما يُستخدم أحيانًا في مراكز غير مألوفة بالنسبة له، ما أثار استياءه بشكل متزايد.

    ورغم تراجع مشاركاته مع النادي، استُدعي رودريجو لتمثيل منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

  • منتخب البرازيل يخوض وديتين

    أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن قائمة "السيليساو" استعدادًا لخوض مباراتين وديتين مرتقبتين أمام السنغال وتونس، خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن إطار التحضيرات الجادة لتصفيات كأس العالم 2026.

    ويأتي هذا المعسكر كواحد من أهم المحطات في مسيرة المنتخب البرازيلي خلال العام الحالي، حيث يسعى أنشيلوتي إلى تثبيت ملامح التشكيلة الأساسية، وبناء منظومة أكثر توازنًا بين الخبرة والحيوية، استعدادًا للعودة القوية في المنافسات الرسمية المقبلة.

    وشهدت القائمة عودة الحارس إيدرسون، لاعب فنربخشه التركي، بعد فترة غياب طويلة، في خطوة اعتبرها الكثيرون تعزيزًا مهمًا للخط الخلفي الذي عانى مؤخرًا من تذبذب في المستوى. 

    في المقابل، تواصل غياب الجناح رافينيا لاعب برشلونة الإسباني بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأسابيع.

    في الوقت نفسه، واصل الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو حجز مكانيهما في قائمة المنتخب.

    وتضمنت القائمة أيضًا مجموعة من الوجوه الشابة التي تنال فرصتها للمرة الأولى تحت قيادة أنشيلوتي، حيث يسعى المدرب الإيطالي إلى توسيع قاعدة الاختيار وتجربة عناصر جديدة يمكن أن تمثل الإضافة في المستقبل القريب، استعدادًا للماراثون الطويل في تصفيات المونديال.

    وخلال حديثه لوسائل الإعلام بعد إعلان القائمة، أكد أنشيلوتي أن الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو تحقيق التوازن بين النتائج والتجريب، مشيرًا إلى أن المباراتين أمام السنغال وتونس ستكونان اختبارين حقيقيين أمام منتخبين يمتلكان جودة عالية وسرعة في التحول الهجومي.

    يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب البرازيل، للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

    وجاءت قائمة البرازيل كالآتي: 

    حراس المرمى: بينتو- إيدرسون- هوجو سوزا.

    خط الدفاع: أليكس ساندرو- كايو هينريكي- دانيلو- إيدير ميليتاو- برونو- جابرييل ماجالايس- لوسيانو جوبا- ماركينيوس- باولو هينريكي- ويسلي.

    خط الوسط: أندري- برونو جيمارايش- كاسيميرو- فابينيو- لوكاس باكيتا.

    خط الهجوم: إستيفاو- جواو بيدرو- لويس هينريكي- ماتيوس كونيا- ريتشارلسون- رودريجو- فينيسيوس جونيور- فيتور روكي.