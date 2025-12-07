وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اعتذارًا لمدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بعد حادثة وقعت خلال سحب قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة الماضي، والتي أجبرت المدرب على ارتداء قفازات عند لمس الكأس.
المنظمون لم يتعرفوا عليه .. إنفانتينو يعتذر لسكالوني بسبب حادث ارتداء قفازات لحمل كأس العالم!
- Getty Images Sport
منظمو الحفل لم يتعرفوا على سكالوني!
جاءت الحادثة خلال سحب القرعة كأس العالم، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، عندما بدا أن المنظمين لم يتعرفوا على المدرب الفائز بكأس العالم.
وكان سكالوني، الذي بدا مندهشًا بشكل واضح، قد صرح بأن المسؤولين لم يعرفوا من هو، ليضطر لارتداء القفازات من أجل حمل كأس العالم.
وقاد ليونيل المنتخب الأرجنتيني للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعد التفوق على فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة صنفت الأفضل بتاريخ النهائيات.
- Getty Images Sport
إنفانتينو يُصحح الخطأ
وبعد مرور 24 ساعة، وخلال فعالية لتأكيد جدول مباريات البطولة، سعى إنفانتينو لتعويض هذا الخطأ.
وقال جياني: "أعتذر نيابة عن الفيفا. لم أكن أعلم"، بينما دعا سكالوني إلى المسرح وقدم له الكأس.
وأضاف إنفانتينو مبتسمًا: "بالطبع، الأبطال العالميون يمكنهم لمس الكأس. أعتذر، لم أكن أعلم"، قبل أن يضحك قائلاً: "يا لها من مفاجأة! الأمر فقط أنه عندما تكون بطل العالم، تبدو أصغر يومًا بعد يوم".
ودعا إنفانتينو سكالوني لرفع الكأس بدون قفازات في مراسم منفصلة أقيمت يوم السبت، في محاولة لتصحيح الموقف.
مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مجموعة المنتخب الأرجنتيني في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد مشاركة تاريخية لـ48 منتخبًا لأول مرة منذ اعتماد النظام الجديد للبطولة.
وتستضيف كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات النسخة القادمة، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، لتكون أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم من حيث عدد الفرق المشاركة والمباريات.
وسيتم تقسيم المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.
وجاء المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن، ليبدأ مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي.
إذا تصدرت الأرجنتين مجموعتها، فإنها ستواجه وصيف المجموعة الثامنة، التي تضم إسبانيا وكوت ديفوار والسعودية وأوروجواي، في دور الـ32.أما إذا احتلت الأرجنتين المركز الثاني في مجموعتها، فستلتقي مع متصدر المجموعة الثامنة في الدور نفسه.
قرعة باقي المجموعات في كأس العالم 2026
وجاءت قرعة كأس العالم كالآتي:
المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، الدنمارك/مقدونيا الشمالية/التشيك/جمهورية أيرلندا.
المجموعة الثانية: كندا، إيطاليا/أيرلندا/ويلز/البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا.
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا.
المجموعة الرابعة: أمريكا، باراجواي، أستراليا، تركيا/سلوفاكيا/كوسوفو/رومانيا.
المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوارساو، كوت ديفوار، الإكوادور.
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، أوكرانيا/بولندا/ألبانيا/السويد، تونس.
المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا، كاب فيردي، السعودية، أوروجواي.
المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، العراق/بوليفيا/سورينام، النرويج.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن.
المجموعة الحادية عشر: البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية/جامايكا/كاليدونيا الجديدة، أوزبكستان، كولومبيا.