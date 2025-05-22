يتخطى حاجز الـ100 مليون .. ريال مدريد يغري "العاشق" إنزو فيرنانديز بمبلغ ضخم لمغادرة تشيلسي!

يواصل نادي ريال مدريد، تحركاته بقوة في سوق الانتقالات، قبل الفترة الاستثنائية التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، في منتصف يونيو المُقبل، حيث يسعى الميرينجي لتجديد دمائه بقيادة جديدة مع الإسباني تشابي ألونسو، بعد موسم للنسيان.

الريال لا يزال يملك الفرصة لإنهاء الموسم بأفضل طريقة، بالمنافسة على لقب مونديال الأندية، وذلك بعدما خرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية والأوروبية، في موسم 2024-2025، كما تلقى أربع هزائم من غريمه التاريخي برشلونة.