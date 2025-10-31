cancelo al hilal lacrime 2025/26Getty
إنزاجي يعلن موعد عودة كانسيلو .. ومدرب الشباب: كان سُيقضى علينا وكاراسكو نزل متأخرًا لهذا السبب!

ماذا قال مدربا الهلال والشباب بعد الديربي؟

خرج مدربا الهلال والشباب، سيموني إنزاجي وإيمانول ألجواسيل، بالعديد من النقاط، خلال حديث المؤتمر الصحفي عقب مباراة ديربي الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهلال تمكن من اقتناص النقاط الثلاث، بفوز مثير على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36، في مواجهة شهدت طرد مدافع الزعيم، خاليدو كوليبالي في الدقيقة 78، بعد تدخل قوي على الحارس مارسيلو جروهي.

وحقق الهلال الانتصار الرابع على التوالي، ليصل إلى النقطة 17، ويحتل الوصافة، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط، في المركز الثالث عشر.

    إنزاجي يزف البشرى لكانسيلو ويتحدث عن طرد كوليبالي

    وكشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، صراحة عن موعد عودة الظهير جواو كانسيلو، المستبعد من القائمة المحلية بعد غيابه للإصابة، قائلًا إنه سيكون حاضرًا في قائمة الفريق في المباراة المُقبلة أمام الغرافة القطري.

    وقرر الهلال رفع اسم كانسيلو من قائمة المسابقات المحلية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي غيبته عن الملاعب لأكثر من شهر، فيما تم قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بديلًا له، بينما عاد الظهير البرتغالي للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأربعاء.

    ويحل الهلال ضيفًا على الغرافة، الإثنين المُقبل، على ملعب ثاني بن جاسم، في رابع جولات مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي سياق متصل، تحدّث إنزاجي عن طرد خاليدو كوليبالي، والذي أجبره على استبعاد فكرة المشاركة بالجناح كايو سيزار، الذي كان المهاجم المتاح للهلال من مقاعد البدلاء، فيما أشاد الإيطالي بفريقه الذي 

    عودة نسخة المونديال وتغيير مركز الحربي

    وقال إنزاجي إن الهلال قدم مباراة ممتازة أمام منافس منظم وعنيد، ويلعب بتكتل دفاعي رائع، ما صعّب مهمة الزعيم في صنع فرص كثيرة، ليعتمد على تناقل الكرة وبناء الهجمات.

    وأضاف الإيطالي أن الهلال وصل للمستوى الذي يريده، وظهر ذلك في عدة مباريات، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلين في 12 مباراة، ليصبح سائرًا على الطريق الصحيح.

    ونوّه إنزاجي بأن الهلال لا يزال يلعب وسط عدد كبير من الإصابات والغيابات، مستبشرًا بعودة النسخة التي ظهر عليها الأزرق في كأس العالم للأندية (التي تأهل بها إلى ربع النهائي) حال اكتمال الصفوف.

    وأضاف مدرب الهلال أنه يلعب كل مباراة بتكتيك مختلفة، وحرص على مشاركة متعب الحربي في الجبهة اليمنى، رغم كونه ظهيرًا أيسر، ويلعب بقدمه اليسرى، ما جعل الهلال يفقد الكثير من الكرات العرضية.

    مدرب الشباب يفسر تغيير التكتيك

    من جانبه، تطرق إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للشباب، للحديث عن تغيير طريقته المعتادة في الضغط الهجومي، واللجوء إلى التكتل الدفاعي أمام الهلال، قائلًا إن المنافس قوي، والشباب - أو أي فريق - كان سيقضى عليه إذا فتح الملعب أمامه.

    ونوّه ألجواسيل بأن الشباب كان قريبًا من التعادل في آخر 20 دقيقة (التي شهدت مشاركة يانيك كاراسكو بديلًا)، مضيفًا أن كاراسكو لم يستطع اللعب لأكثر من نصف ساعة، لأنه كان يعاني من إنفلونزا بالأمس.

    وتابع مدرب الشباب أنه هو من قرر منح الكرة للهلال واللعب باسلوب دفاعي، إلا أن المسألة لا تتعلق بالاستحواذ على الكرة، والأهم هو صنع الفرص، وأن الشباب كانت فرصه أكثر من الهلال، على خد وصفه.

    وأشاد ألجواسيل بملعب المملكة أرينا، قائلًا إنه جميل للغاية، كما أن الهلال متميز ومدربه كذلك، فيما أكد أنه لا يزال في مرحلة البناء للمستقبل، ومثل هذه المباريات تقوي الشباب.

    ماذا ينتظر الهلال والشباب بعد الديربي؟

    ومن المقرر أن يخوض الهلال أربع مباريات، خلال شهر نوفمبر، والذي يشهد فترة توقف دولي، في إطار أجندة الفيفا، حيث يلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار والجزائر، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العرب "قطر 2025".

    وتأتي روزنامة الهلال خلال شهر نوفمبر، على النحو التالي..

    * 3 نوفمبر: الغرافة القطري ضد الهلال "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 7 نوفمبر: النجمة ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    * 22 نوفمبر: الهلال ضد الفتح "دوري روشن السعودي".

    * 25 نوفمبر: الهلال ضد الشرطة العراقي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    أما عن الشباب، فإنه سيخوض ثلاث مباريات خلال الشهر المُقبل، على النحو التالي..

    * 5 نوفمبر: الريان القطري ضد الشباب "دوري أبطال الخليج".

    * 8 نوفمبر: الشباب ضد الاتفاق "دوري روشن السعودي".

    * 23 نوفمبر: الأخدود ضد الشباب "دوري روشن السعودي".

    وسيشهد دوري روشن، توقفًا جديدًا في إطار مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، التي ستستضيفها قطر في الفترة بين 1 و18 ديسمبر.

