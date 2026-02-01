"وش السعد" وأخاف الجماهير .. إندريك يواصل بدايته السعيدة في ليون رغم عدم التسجيل!

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هكذا كان الحال مع الموهبة البرازيلية إندريك، الذي لم يكن البطل الأول، في ليلة انتصار فريقه ليون، أمام ليل، بنتيجة (1-0)، في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

الهدف أحرزه متوسط ميدان ليون، نوح نارتي، في الدقيقة 37، بعد انطلاقة رائعة على الطرف الأيمن من روبن كلويفرت، أتبعها بتمريرة عرضية إلى زميله الغاني، الذي أودع الكرة في الشباك.

وحافظ ليون على سلسلة انتصاراته، محققًا الفوز الثاني عشر، ليحل رابعًا في ترتيب (ليج 1)، برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن ليل، الذي جاء بالمركز الخامس.