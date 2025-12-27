البرازيلي يشعل الإنترنت.. إندريك يحطم رقمًا قياسيًا في ليون بعد انتقاله من ريال مدريد!

وفقاً لـ RMC Sport، تمت مشاهدة منشور "إنستجرام" الخاص بنادي ليون والذي يعلن عن وصول إندريك أكثر من 17 مليون مرة - وهو المنشور الأكثر مشاهدة للنادي حتى الآن. للمقارنة، كان الرقم القياسي السابق مرتبطاً بفيديو لتايلر مورتون عندما انضم من ليفربول هذا الصيف، وهو منشور تمت مشاهدته أقل من ثلاثة ملايين مرة. إذا تألق مع فريق الدرجة الأولى الفرنسي، فقد تتحطم المزيد من الأرقام القياسية في الأسابيع والأشهر القادمة.

عندما تم تأكيد انتقاله على سبيل الإعارة، كتب ليون على موقع النادي: "في عمر 19 عاماً فقط، ينضم إندريك إلى أولمبيك ليون بخبرة قوية بالفعل على أعلى مستوى ونضج تبلور في بيئات تنافسية متطلبة. ملفه الهجومي، وتأثيره في المناطق الحاسمة، وطاقته هي أصول رئيسية مع توجه الفريق إلى النصف الثاني من الموسم، مع وجود العديد من الأهداف التي لا يزال يتعين تحقيقها".

وصف ليون أيضاً اللاعب بأنه "أحد أكثر المواهب الواعدة في جيله" وشكر مدريد على جعل هذه الخطوة ممكنة.

وأضافوا: "يسر أولمبيك ليون أن يرحب بإندريك، الذي سينضم إلى الفريق المحترف اعتباراً من 29 ديسمبر، ويود أن يشكر ريال مدريد على جودة المناقشات والتعاون الذي جعل وصوله ممكناً".