انتقاد مبطن إلى ريال مدريد؟ إندريك يشيد بروح "الصداقة" في ليون

بعد صيف حافل بالأحداث، أظهر أولمبيك ليون علامات مشجعة في النصف الأول من الموسم. لكن الشتاء شهد تغييراً حقيقياً في الأداء. مع وصول إندريك على سبيل الإعارة، اكتسب أولمبيك ليون قوة وثقة وطموحاً. النتائج تتحدث عن نفسها: أولاً في المرحلة العادية من الدوري الأوروبي والآن رابعاً في الدوري الفرنسي، يتقدم ليون خلف باريس سان جيرمان ولانس ومارسيليا. في هذا السياق، أصبح إندريك عاملاً أساسياً، يرمز إلى أحلام الفوز باللقب التي بدأت تتردد من جديد بين نهري الرون والسون.

على أرض الملعب، يثير إندريك الإعجاب بفعاليته ونضجه. في سن 19 عامًا فقط، سجل المهاجم المعار من ريال مدريد أربعة أهداف في ثلاث مباريات، منها ثلاثية رائعة في ميتز خلال الفوز 5-2. هذه الأداءات تضع إندريك في دائرة الضوء وتعزز مكانته كلاعب أساسي في نظام ليون. في ليون، يبدو إندريك سعيدًا ومتحررًا ومندمجًا تمامًا في فريق يعمل بكامل طاقته.