منذ عدة أسابيع، كان كل شيء يشير إلى أن مستقبل إندريك القريب سيكون في فرنسا، وبالتحديد بين نهري الرون والسون. كان ريال مدريد يبحث عن مخرج مؤقت لمهاجمه الشاب، وكان ليون في الصدارة، وبدا أن الصفقة قد حسمت تقريبًا. ولكن مع اقتراب موعد انتقالات اللاعبين، لم يعد الأمر بهذه البساطة. فدائماً ما يظهر منافس في اللحظة التي نعتقد فيها أن كل شيء قد حُسم. وهذه المرة، يحاول عملاق إنجليزي التدخل في الساعات الأخيرة، على الرغم من خطر إعادة توزيع الأوراق.
رغم اتفاق ليون لضمه من ريال مدريد .. عملاق إنجليزي يحاول خطف إندريك!
- (C)Getty Images
ليون على وشك إتمام صفقة مدوية
يستعد ليون، الذي طالما سخر منه بسبب صعوباته الداخلية، لتوقيع أحد أكثر الصفقات طموحًا في تاريخه الحديث. عمل النادي بهدوء ولكن بفعالية للحصول على موافقة ريال مدريد على استقبال إندريك لمنحه فرصة اللعب على الفور.
يرى المهاجم الشاب، الذي يبحث عن دور مهم استعدادًا لكأس العالم 2026، أن ليون بيئة مثالية له. باولو فونسيكا يخصص له مكانًا في تشكيلته الأساسية. لا يزال النادي ملتزمًا بالمنافسة على الساحة الأوروبية. والأهم من ذلك، أن ليون لديه تقليد طويل في نجاح اندماج اللاعبين البرازيليين.
الاتفاق الهيكلي بين مدريد وليون موجود بالفعل. كل ما ينقص هو التوقيع. لذا بدا أن كل شيء قد تم تسويته.
- (C)Getty Images
تشيلسي يصل ويحاول تحقيق انقلاب أخير
لكن كرة القدم تحب المفاجآت. بعد فشل مانشستر يونايتد ويوفنتوس في إقناع اللاعب، دخل تشيلسي على الخط. وفقًا لـ Cadena Ser، اتخذ النادي اللندني خطوة إضافية بالتواصل مباشرة مع المقربين من اللاعب.
ولم يكن ذلك بشكل خجول. تشرح الإذاعة الإسبانية أن تشيلسي قد "زرع الشك" في عقل المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا. يبدو المشروع الرياضي المقدم إلى إندريك مغريًا على الورق: التغطية الإعلامية، القوة المالية، تشكيلة لاعبين مشهورين، مستقبل واعد. تم بناء الحجج بعناية لإقناعه بإعادة النظر في موقفه.
لكن الاهتمام لا يكفي. يواجه تشيلسي عقبة أساسية: رغبات اللاعب. يعرف إندريك أن النادي اللندني يمتلك فريقاً كبيراً حيث تصل المنافسة أحياناً إلى حدود غير معقولة. يختفي الكثير من المواهب الشابة في دهاليز النادي، بسبب عدم وجود هرمية واضحة أو خطة محددة. منذ وصول BlueCo، غالباً ما يتأخر تحويل الوعود إلى واقع على أرض الملعب.
- AFP
لماذا يظل أوليمبيك ليون متقدماً بفارق نقطة واحدة
ليون يبقى بسيطاً في خطابه. يقدم النادي أسلوب لعب، دوراً مركزياً وبنية رياضية مناسبة لمهاجم شاب يبحث عن المسؤوليات. لا غموض، لا وعود غامضة، لا تشكيلة مكتظة.
ينتظر إندريك مسارًا مستقرًا. مع ضعف المنافسة في خط وسط ليون وثقة الجهاز الفني، يمكنه استعادة وقت اللعب الذي يفتقده كثيرًا في ريال مدريد. يقدم تشيلسي شهرة فورية. ويعد أوليمبيك ليون بتقدم قوي. وفي هذا العمر، فإن التوازن بين الطموح والواقع مهم للغاية.
- Getty Images Sport
المرحلة الأخيرة قبل اتخاذ القرار
الخيار يعود للاعب وحده. لا شيء يضمن عدم حدوث تغيير مفاجئ، خاصة في سوق الانتقالات الذي لا يمكن التنبؤ به. ومع ذلك، على الرغم من كل المحاولات الخارجية، يبدو أن ليون لا يزال متقدماً.
يظل ليون ثابتًا على موقفه. تشيلسي يصر على موقفه. القرار النهائي يقترب. والمسلسل ربما لم يصل إلى نهايته بعد.