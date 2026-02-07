قارنوه ببنزيما فذكرنا براموس: "أفعال صبيانية" تطرد إندريك أمام نانت .. وعليكم "تقبيل القائم"!

عندما يتحول الحماس الزائد إلى "آفة" تصيبك داخل الملعب، وتدفعك لارتكاب خطأ يكلفك الكثير، هكذا كان النجم البرازيلي إندريك، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون، والذي غادر مباراة نانت بالبطاقة الحمراء.

مباراة "عصبية"، شهدت الكثير من الالتحامات العنيفة، إلا أنها كشفت عن الوجه المظلم الذي لطخ بداية إندريك الرائعة مع ليون، منذ انتقاله إليه "مُعارًا" من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية.

إندريك الذي كان عنوان الصحف الفرنسية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق ثالث أفضل بداية للاعب في تاريخ أولمبيك ليون، يبدو أنه سيكون عنوانًا أيضًا هذا الأسبوع، ولكن بعد الكشف عن وجهه العنيف في المباراة.

وحقق ليون فوزًا على نانت بهدف دون رد، سجله بافيل سولش، في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن لانس المتصدر، بينما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة، في المركز السادس عشر.