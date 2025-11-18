على الرغم من أنه كانت هناك شائعات حول اهتمام تشيلسي بالنجم البرازيلي إندريك، إلا أن تقارير من إنجلترا تنفي أن ينتهي المطاف باللاعب الشاب في لندن، ما يوجه مستقبله نحو ليون الفرنسي.
غرامة مالية وإعادة فورية.. شرط غريب من ريال مدريد في عقد إعارة إندريك إلى ليون!
إندريك يعاني في ريال مدريد
وصل إندريك إلى مدريد في صيف 2024 كواحد من ألمع المواهب الشابة في العالم. تسجيله الأهداف في ظهوره الأول بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عزز من سمعته، حيث سرعان ما خطف اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، قلوب مشجعي مدريد بفضل أدائه الجريء في خط هجوم يضم أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.
في موسم كان مروعًا لريال مدريد، حيث فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك، أنهى إندريك الموسم بتسجيل سبعة أهداف خلال 37 مباراة، بإجمالي 847 دقيقة فقط. على الرغم من قلة وقت اللعب، أظهر إندريك لمحات كافية من موهبته. لكن إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في نهاية موسم 2024-25 أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.
منذ عودته، لم يعانِ من أي نكسات بدنية أخرى، لكنه أصبح إلى حد كبير منسيًا، ومجمداً ومجبوراً على التواجد على الهامش من قبل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو.
في الصيف قرر البقاء والقتال من أجل مكان، رافضًا الخروج معارًا على الرغم من تحذيرات الجهاز الفني، التي أشارت إلى قلة الفرص التي سيحصل عليها أمام بزوغ نجم جونزالو جارسيا، الذي لعب 105 دقيقة فقط، والدور الرئيسي لكيليان مبابي، الذي جمع بالفعل أكثر من 1400 دقيقة.
جاء ظهوره الأول هذا الموسم تحت قيادة الإسباني في الفوز الساحق 4-0 على فالنسيا هذا الشهر، حيث دخل كبديل ليلعب آخر 11 دقيقة من المباراة. ومع ذلك، كان بديلاً غير مستخدم في آخر مباراتين لـ "لوس بلانكوس"، وكلاهما فشل الفريق في الفوز بهما – الخسارة 1-0 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في آنفيلد، تلاها التعادل السلبي 0-0 خارج الديار ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع.
- AFP
تفاصيل اتفاق ليون وريال مدريد
إندريك، البالغ من العمر 19 عاماً، قريب جداً من مغادرة ريال مدريد في شهر يناير المقبل. وجهته، ما لم تحدث مفاجأة، ستكون ليون الفرنسي. المفاوضات بين الناديين شبه مغلقة، ومع اللاعب، يبدو أن هناك اتفاقاً بالفعل مع ليون.
توضح مصادر من فرنسا أن ريال مدريد سيدفع جزءاً من راتب إندريك في هذه الإعارة حتى نهاية الموسم. ومع ذلك، يوجد في عقد الإعارة هذا شرط خاص جداً أدخله النادي الإسباني.
وفقاً لما ذكرته قناة (Canal +) الفرنسية، يريد ريال مدريد أن يلعب إندريك 25 مباراة كحد أدنى مع ليون، بالإضافة إلى اللعب في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وكأس فرنسا. إذا لم يحدث ذلك، سيتعين على النادي الفرنسي دفع غرامة مالية (شرط جزائي).
من ناحية أخرى، كشفت الوسيلة الإعلامية الفرنسية أيضاً أنه في المفاوضات، يريد ريال مدريد أيضاً إدراج شرط يقضي بعودة إندريك إلى مدريد حال تعرضه للإصابة، لافتة إلى أن النادي الأبيض يريد أن يكون تاريخ هذا الشرط 31 يناير 2026، بينما يفضل ليون 15 يناير ليكون لديه أسبوعان للبحث عن مهاجم آخر إذا عاد إندريك إلى مدريد".
في فرنسا، يعتبرون انتقال إندريك إلى ليون أمراً مفروغاً منه. وذلك، على الرغم من ظهور شائعات في الساعات الأخيرة حول اهتمام تشيلسي بالبرازيلي. في إنجلترا، حيث نشأت تلك الشائعات، يشيرون الآن إلى أن تشيلسي لن يسعى لضم إندريك في يناير.
أنشيلوتي.. ودوره في الرحيل
يبدو أن كارلو أنشيلوتي، بصفته الجديدة كمدرب لمنتخب البرازيل، هو أحد أكبر الداعمين لإنهاء "كابوس" إندريك في ريال مدريد. أنشيلوتي، الذي أشرف على تدريب المهاجم الشاب الموسم الماضي قبل توليه تدريب "السيليساو"، يدرك تماماً حجم المنافسة الشرسة في هجوم مدريد، والتي أشار إليها سابقاً كسبب لقلة دقائق إندريك حتى تحت قيادته بوجود مبابي وفينيسيوس.
ومع التجميد شبه التام الذي يعانيه إندريك هذا الموسم تحت قيادة المدرب الحالي تشابي ألونسو (11 دقيقة لعب فقط)، أصبح مستقبل اللاعب مع المنتخب الوطني في خطر داهم. ولهذا السبب، كسر أنشيلوتي صمته، موجهاً نصيحة علنية واضحة لإندريك بضرورة "رؤية ما هو الأفضل له" والتحدث بجدية مع النادي حول مستقبله.
هذه التصريحات، التي تأتي بالتزامن مع استمرار غياب إندريك عن قوائم "السيليساو" تحت قيادة أنشيلوتي، تُفسر على أنها ضغط مباشر ودعم كامل لرحيل اللاعب في يناير على سبيل الإعارة. لا يرغب أنشيلوتي في خسارة موهبة فذة بحجم إندريك في سباق التأهل لكأس العالم 2026. ورغم تأكيده أن أمام المهاجم مستقبل طويل، إلا أنه ألمح بوضوح إلى أن مقعده في المونديال القادم مرهون بعودته الفورية للعب بانتظام، وهو ما دفع ريال مدريد لإعطاء الضوء الأخضر لصفقة إعارته إلى ليون.