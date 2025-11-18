غرامة مالية وإعادة فورية.. شرط غريب من ريال مدريد في عقد إعارة إندريك إلى ليون!

وصل إندريك إلى مدريد في صيف 2024 كواحد من ألمع المواهب الشابة في العالم. تسجيله الأهداف في ظهوره الأول بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عزز من سمعته، حيث سرعان ما خطف اللاعب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، قلوب مشجعي مدريد بفضل أدائه الجريء في خط هجوم يضم أمثال كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

في موسم كان مروعًا لريال مدريد، حيث فشل في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك، أنهى إندريك الموسم بتسجيل سبعة أهداف خلال 37 مباراة، بإجمالي 847 دقيقة فقط. على الرغم من قلة وقت اللعب، أظهر إندريك لمحات كافية من موهبته. لكن إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في نهاية موسم 2024-25 أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.

منذ عودته، لم يعانِ من أي نكسات بدنية أخرى، لكنه أصبح إلى حد كبير منسيًا، ومجمداً ومجبوراً على التواجد على الهامش من قبل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو.

في الصيف قرر البقاء والقتال من أجل مكان، رافضًا الخروج معارًا على الرغم من تحذيرات الجهاز الفني، التي أشارت إلى قلة الفرص التي سيحصل عليها أمام بزوغ نجم جونزالو جارسيا، الذي لعب 105 دقيقة فقط، والدور الرئيسي لكيليان مبابي، الذي جمع بالفعل أكثر من 1400 دقيقة.

جاء ظهوره الأول هذا الموسم تحت قيادة الإسباني في الفوز الساحق 4-0 على فالنسيا هذا الشهر، حيث دخل كبديل ليلعب آخر 11 دقيقة من المباراة. ومع ذلك، كان بديلاً غير مستخدم في آخر مباراتين لـ "لوس بلانكوس"، وكلاهما فشل الفريق في الفوز بهما – الخسارة 1-0 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في آنفيلد، تلاها التعادل السلبي 0-0 خارج الديار ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع.