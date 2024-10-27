تورام وموتا وماروتا .. إنتر ويوفنتوس من ديربي الأعداء إلى الأصدقاء والعائلات!

تغير كبير في شكل العلاقة بين قطبي الكرة الإيطالية بالسنوات الماضية

عند الحديث عن أبرز العداوات في كرة القدم، كان يبرز سريعاً عداوة إنتر مع يوفنتوس التي تشكل ديربي إيطاليا بين قطبين من أبرز أقطاب الكرة الإيطالية والأوروبية بسبب التاريخ الحافل من الجدل التحكيمي والمواجهات المثيرة والبطولات المسحوبة والمهداة، والصفقات المحرمة بين الطرفين.

ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت الأحوال بشكل كبير، حالة العداء والجفاء بين عملاقي ميلانو وتورينو تحولت لصداقة وتفاهم بفعل تأثير الكرة الحديثة والمصالح المشتركة، لدرجة أن لقاء ديربي إيطاليا أصبح يشهد عديد الوجوه المألوفة التي تملك تاريخاً مشتركاً بين الطرفين، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.