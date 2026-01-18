Getty Images
حدد 50 مليونًا .. إنتر يستهدف ضم أحد ثلاثي ريال مدريد
ما القصة؟
قالت أنباء قادمة من إيطاليا إن إدارة إنتر تتوجه لإبرام صفقة من العيار الثقيل الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق، وعلى إثرها يستهدف ضم أحد ثلاثي ريال مدريد فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، أو نيكو باز بحسب "توتوسبورت".
إدارة إنتر الأمريكية "أوكتري" التي استحوذت على النادي العام الفائت عقب فشل الإدارة السابقة بقيادة مجموعة سونينج في تسديد قروضها قررت اعتماد سياسة المواهب الشابة لتدعيم صفوف النيراتزوري، الأمر الذي كان جليًا الصيف الماضي بصفقات على شاكلة يان بوني من بارما وبيتار شوشيتش من دينامو زغرب.
- (C)GettyImages
نيكو باز الهدف القديم الجديد
وارتبط إنتر بلاعب كومو نيكو باز منذ الموسم الفائت، ولكن طلب النادي الإيطالي مبلغًا يصل إلى 60 مليون يورو وأكثر لبيعه جعل نظيره الإيطالي يتراجع عن إتمام الصفقة.
ويملك ريال مدريد شرطًا في عقد اللاعب مع كومو وُضع عند انتقاله من الملكي إلى الفريق الإيطالي ينص على أحقية الميرينجي في استعادة الأرجنتيني الصيف المقبل إذا دفع مبلغًا في حدود 9 مليون يورو، الشرط الذي أكدت عدة مصادر مطلعة نية مدريد تفعيله في يونيو 2026.
- Getty
أردا جولر يعود للواجهة
قبل انتقال النجم التركي الشاب إلى صفوف ريال مدريد، تم ربطه بعدة أندية كبرى في أوروبا، وكان من ضمنها قطبي ميلانو إنتر وميلان، ولكن اختار جولر الانتقال للعملاق المدريدي، وقيل إن قائد تركيا ولاعب إنتر هاكان تشالهان أوغلو حاول إقناعه بالقدوم لإنتر.
ولا توجد نية الآن من قبل إدارة ريال مدريد للتخلي عن موهبته، خصوصًا في ظل دخوله في منظومة الفريق الأول بصورة أساسية هذا الموسم، وإن كانت الشكوك تحوم حول استمرار وضعه أساسيًا الموسم الماضي مع من سيتولى مهمة تدريب الملكي، ومن هنا شائعات رحيله الصيف القادم لأحد الأندية المهتمة مثل آرسنال أو إنتر.
- Getty Images
فرانكو ماستانتونو
انضم الأرجنتيني الشاب الصيف الفائت رسميًا إلى ريال مدريد وسط تطلعات كبرى ليكون "لامين يامال" مدريد، ورغم البداية الطيبة والمشاركة أساسيًا مع فريق تشابي ألونسو، تراجع دور لاعب ريفر بليت السابق رويدًا رويدًا بفعل الإصابات وتراجع المستوى والمنافسة الشديدة على مراكز الهجوم، لتخرج شائعات عن إعارته في يناير إلى نابولي، وتم نفيها مباشرة.
استمرار تراجع ماستانتونو مع مدريد قد يفتح الباب في الصيف القادم لخروجه من صفوف ريال مدريد، وإن كان الأمر سيتوقف بطبيعة الحال على هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة في العاصمة الإسبانية وسيقرر من سيستمر ومن سيرحل عن صفوف الفريق.
إعلان