تصدر الدوري بفارق 10 نقاط مع كيفو ولكن .. أنباء عن اتفاق بين إنتر ودييجو سيميوني!

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا تتحدث عن اتفاق بين إنتر ومدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني لتدريب النيراتزوري الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تصدر الفريق الإيطالي الدوري المحلي مع مدربه كريستيان كيفو بفارق يصل إلى 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.

وقال الصحفي بيبي إسترادا، والذي يعمل في "كادينا كوبي" و"راديو ماركا" وغيرها من وسائل الإعلام البارزة، عبر "إل شيرينجيتو" إن إنتر وسيميوني يملكان اتفاقًا بالفعل من أجل أن يتولى الأرجنتيني تدريب الفريق الموسم المقبل.