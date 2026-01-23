Chivu gfxGOAL
محمود خالد

سر الدقيقة 34: "جندي إنزاجي" غرق في طوفان الإنتر .. احذر يا كيفو وكل شاحنات الشيكولاتة لن تنقذك يا سومر!

إنتر يستعرض عضلاته بسداسية في بيزا..

ما أجملها من بداية للجولة 22، الإنتر يواصل طريقه لـ"التهام الصغار"، ويقلب الطاولة على بيزا بنتيجة (6-2)، على ملعب سان سيرو، ليواصل النيراتزوري خطواته نحو حلم الإسكوديتو، ويصالح جماهيره بعد ثلاثية آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بيزا بثنائية ستيفانو موريو في الدقيقتين 11 و23، قبل أن يقلب الإنتر الطاولة، بسداسية زيلينسكي "ركلة جزاء"، لاوتارو مارتينيز، بيو إسبوزيتو، ديماركو، أنجيه يوان بوني وهنريك مخيتاريان، في الدقائق 39 و41 و45+2 و82 و86 و90+3.

الإنتر وصل إلى 50 هدفًا في 22 جولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 52 نقطة، بفارق ست نقاط عن ميلان الوصيف، بينما تجمد رصيد بيزا عند 14 نقطة، في المركز العشرين والأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة إنتر وبيزا في الدوري الإيطالي..

    "جندي" إنزاجي الذي لقّن كيفو درسًا قاسيًا

    "هل تمزح؟ أيجب أن أعود خطوة إلى الوراء؟".. بهذه الكلمات، علّق ستيفانو موريو، نجم بيزا، على أنباء رحيله إلى باليرمو، بنبرة مليئة بالطموح، معلنًا عن استمراره في حمل راية البقاء لفريقه الذي عاد لأضواء "السيري آ" بعد غياب 34 عامًا.

    الجندي المخلص لفيليبو إنزاجي، الذي قال إنه ولد من جديد معه في بيزا، وتدرب تحت قيادته في فينيسيا وبريشيا، كان إحدى مفاجآت اليوم بلا شك، حيث استغل خطأ فادحًا من الحارس يان سومر، ليحرز أول أهداف المباراة، ثم أضاف الهدف الثاني بكرة رأسية في الشباك.

    موريو الذي اعترف بفضل إنزاجي عليه في التحول من الجناح إلى العمق، صنع المفاجأة في مواجهة الإنتر، ولك عزيزي القارئ، أن تعرف أن صاحب رقم الـ32، الذي يشبه في رحلة صعوده، جيمي فاردي مع ليستر سيتي، من الدرجة الثالثة إلى الأضواء، لم يسجل الكثير من الأهداف، منذ صعوده إلى الـ(سيري آ)، حيث اكتفى بهدفين في مرمى تورينو، وآخر في كالياري، قبل ثنائيته ضد إنتر.

    بلعبه خلف المهاجم، تكفّل موريو بحلم بيزا، مصارع الهبوط، بهدفين دقّا ناقوس الخطر للإنتر، بأنه لا مجال للتهاون، أو الراحة، بعد السقوط أمام آرسنال، ليأتي قرار كيفو الذي غيّر مسار المباراة.

    ديماركو .. الدقيقة 34 التي غيّرت مسار المباراة

    استكمالًا للنقطة السابقة، فإن ثنائية بيزا أجبرت كريستيان كيفو، المدير الفني للإنتر، على الإدراك بأن بيزا ليس ذلك المنافس الذي يتعامل الإنتر معه بفوز مضمون، ليسارع بقراره الذي غيّر مسار المباراة.

    وقرر كيفو استبدال لويس هنريكي، الوسط الأيمن، ونزول فيديريكو ديماركو ودفعه على الجانب الأيسر، مع تحول وجهة كارلوس أوجوستو إلى اليمين، في الدقيقة 34.

    ديماركو نزل الملعب، فنقل مركز الضغط الهجومي من الطرف الأيمن إلى الأيسر، فكان بحق مهندس الريمونتادا التي صنعها الإنتر في الشوط الأول، بمساهمته في ركلة الجزاء، ثم صناعة الهدف الثاني، وعمل "بري أسيست" للهدف الثالث.

    ديماركو كان مثالًا حيًا على انتفاضة الإنتر، حيث سدد كرة في العارضة، وقبلها مرر كرة إلى إسبوزيتو، ليضع كرة تألق حارس بيزا في التصدي لها، فكان من الطبيعي أن يكلل جهده بإحراز الهدف الرابع الذي أبرز سرعته في الانطلاق من الخلف، ويصنع الهدف الخامس، ويصبح بحق الورقة الرابحة للنيراتزوري في المباراة.

    استفق يا سومر .. دي ليخت ليس هنا ينقذك!

    "سأرسل شاحنة شيكولاتة إلى منزله"، هكذا تحدث الحارس يان سومر، عن إنقاذ ماتياس دي ليخت المذهل، لكرة تعامل معها بخطأ فادح، قبل أن يبعد زميله الكرة من خط المرمى، لينقذ بايرن ميونخ من هدف محقق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، أمام باريس سان جيرمان.

    واليوم، يستكمل يان سومر مسلسل أخطائه الفادحة التي تكلّف فريقه كثيرًا، بعدما غادر خط الـ18، ليلعب دور الليبرو، ثم مرر كرة بالقدم، على طبق من ذهب، إلى موريو الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف بعيد المدى إلى شباك الإنتر.

    أخطاء سومر تأتي في وقت حرج، يلاقي فيه الحارس السويسري سلسلة من الانتقادات اللاذعة، بسبب بطء رد فعله، وسوء تعامله مع الكرات، واستقبال أهداف سهلة، كما حدث في ديربي الغضب وقمة يوفنتوس.

    ورغم أن كيفو دافع عنه مسبقًا، وقال إنه لن يعرضه لوابل من الحجارة، ومع خروج الإنتر بنقاط المباراة الثلاث، إلا أن صدام بيزا، قد يعطي رسالة إلى كيفو، بأنه ربما كان الأجدر أن ينظر إلى دكة البدلاء، أو يتعاقد مع حارس جديد في الشتوية.

  • لا مجال لهذا الخطأ أمام الكبار

    لعلّ من أبرز النقاط التي كانت محل "نقد" لكتيبة كيفو، هو عدم الحفاظ على تقدمه، باللجوء إلى تأمين المناطق الخلفية، ما يجعله أكثر عرضة لقلب النتيجة.

    صحيح أن بيزا كان صاحب التقدم، والإنتر قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن الـ45 دقيقة الأخرى، كانت شاهدة على هذا الخطأ من النيراتزوري ولكن من زاوية أخرى.

    كيفو وإن نجح في تأمين دفاع الإنتر بالكامل في الشوط الثاني، ولعب على التحولات، إلا أن لاعبي الإنتر تسابقوا على إهدار الفرص في الشوط الثاني، رغم سهولة اختراق دفاعات بيزا، والوصول للحارس سيموني سكوفيت، الذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء، فيما شارك ماركوس تورام، بديلًا لإسبوزيتو، ليهدر أكثر من فرصة، بطرق غريبة، ناهيك عن تهديدات أخرى من زيلينسكي وكارلوس أوجوستو.

    هذه الأخطاء ربما تداركها الإنتر بإضافة هدفين آخرين، لإكمال الخماسية، إلا أن مواجهات الفرق الكبرى لن تحتمل مثل هذا السباق في إهدار الفرص الكبير، خاصة وأن النيراتزوري كان قادرًا على الخروج بأكبر من الـ5 أهداف.

    نجم إيطاليا في الطريق .. احذر يا تورام!

    بعد غيابه عن السوبر الإيطالي، أفادت تقارير بأن كيفو ينوي تعويض بيو إسبوزيتو، بالاعتماد عليه في مباريات الإنتر، خاصة وأن صاحب الـ20 عامًا، أظهر نقطة ربما يفتقدها ماركوس تورام.

    في ظل اعتماد كيفو على اللامركزية، وتراجع المهاجمين إلى الخلف، لبناء الهجمات، فإن إسبوزيتو أظهر انسجامًا في تنويع التمركز داخل الميدان، مع لاوتارو مارتينيز، كما أثبت بأنه قادر على السير في طريق "المهاجم الشامل"، الذي يهاجم ويبني الهجمات، ويملك القدرة على المرور بين المدافعين، واختطاف الكرة من المدافعين، كما هدف في لقطة الهدف.

    أما عن تورام، ورغم صناعته للهدف الرابع الذي سجله ديماركو، إلا أن ماركوس أهدر العديد من الفرص السهلة، ما يعني أن خطة الإنتر لجعل إسبوزيتو، نجم هجوم الطليان، رسالة إنذار شديد اللهجة إلى المهاجم الفرنسي.

