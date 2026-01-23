سر الدقيقة 34: "جندي إنزاجي" غرق في طوفان الإنتر .. احذر يا كيفو وكل شاحنات الشيكولاتة لن تنقذك يا سومر!

ما أجملها من بداية للجولة 22، الإنتر يواصل طريقه لـ"التهام الصغار"، ويقلب الطاولة على بيزا بنتيجة (6-2)، على ملعب سان سيرو، ليواصل النيراتزوري خطواته نحو حلم الإسكوديتو، ويصالح جماهيره بعد ثلاثية آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بيزا بثنائية ستيفانو موريو في الدقيقتين 11 و23، قبل أن يقلب الإنتر الطاولة، بسداسية زيلينسكي "ركلة جزاء"، لاوتارو مارتينيز، بيو إسبوزيتو، ديماركو، أنجيه يوان بوني وهنريك مخيتاريان، في الدقائق 39 و41 و45+2 و82 و86 و90+3.

الإنتر وصل إلى 50 هدفًا في 22 جولة، ليواصل الابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 52 نقطة، بفارق ست نقاط عن ميلان الوصيف، بينما تجمد رصيد بيزا عند 14 نقطة، في المركز العشرين والأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة إنتر وبيزا في الدوري الإيطالي..

