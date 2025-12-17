"بديله قد يكون مدربًا في الدوري السعودي" .. حقيقة إقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي!

حجز المنتخب الأردني بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وشهدت المباراة منافسًا قويًا وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متبادلة بحثًا عن هدف التقدم، قبل أن ينجح منتخب الأردن في فك شفرة الدفاع السعودي خلال الشوط الثاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع نزار الرشدان في الدقيقة 66، بعدما استغل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليُحسن التمركز والارتقاء فوق المدافعين، ويوجه ضربة رأسية رائعة استقرت في شباك الحارس السعودي نواف العقيدي، معلنًا تقدم النشامى وإشعال مدرجات اللقاء.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الأردني موعدًا ناريًا مع نظيره المغربي في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل، في مواجهة مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية.

في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب الإمارات، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان لإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة.