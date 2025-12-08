تعرض إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد للإصابة خلال مواجهة سلتا فيجو، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، مساء أمس، والتي انتهت بخسارة الفريق العاصمي بهدفين نظيفين. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد كُشف اليوم عن مدة غياب صادمة للمدافع الصلب الذي أكد المدرب تشابي ألونسو يوم أمس أن خروجه ترك أثرًا سلبيًا كبيرًا على دفاع فريقه.
المصائب لا تأتي فرادى .. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة ميليتاو والكشف عن مدة غيابه "الصادمة"
انحدار مرعب في نتائج ريال مدريد
شهدت نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني انحدارًا مرعبًا في المباريات الأخيرة، حيث لم يستطع الفريق حصد أكثر من 6 نقاط من آخر 5 مباريات، وقد فقط 9 نقاط كاملة!
تلك السلسلة بدأت بالتعادل مع رايو فاييكانو سلبيًا، ثم إلتشي بهدفين لكل فريق، ثم جيرونا بهدف لكل فريق، وقد استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بالفوز على أتلتيك بيلباو 3-0 في المباراة المقدمة من الجولة الـ19، قبل أن يخسر مساء أمس أمام سلتا فيجو بهدفين نظيفين.
الخسارة جمدت رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ36 ليبتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة في الصدارة.
ويمكن القول إنها ليست المرة الأولى التي يشكو فيها ميليتاو من آلام الإصابة، خلال الموسم الجاري، حيث لم يشارك أيضًا في مباراتي إلتشي وأولمبياكوس اليوناني، في "لاليجا" ودوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة عضلية.
وشارك المدافع البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، في 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث ترك بصمته تهديفيًا في مباراتين بالدوري الإسباني، بهدف سجله في شباك إسبانيول بالجولة الخامسة، وتمريرة حاسمة أمام برشلونة، في كلاسيكو الجولة العاشرة.
إصابة ميليتاو
زاد ميليتاو من متاعب ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو مساء أمس بخروجه من مواجهة سلتا فيجو للإصابة.
وكان مدافع ريال مدريد ينطلق مسرعًا للخلف، من أجل التعامل مع محاولة بابلو دوران، للانفراد بالحارس تيبو كورتوا، وقد نجح في إفساد هجمة الضيوف وحماية مرمى فريقه بالفعل، لكنه دفع ثمن تلك البسالة الدفاعية غاليًا.
ميليتاو سقط على أرض الملعب، معانيًا من آلام الإصابة، والتي أجبرته على الخروج من ملعب المباراة، برفقة الطاقم الطبي، دون القدرة على السير بشكل جيد.
تفاصيل الإصابة ومدة الغياب
أعلن ريال مدريد رسميًا التشخيص الطبي لإصابة ميليتاو بعد خضوعه لفحوصات طبية صباح اليوم.
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي معاناة المدافع البرازيلي من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى، مع تأثير على الوتر القريب، موضحًا أنه سيتم تقييم تطور حالته.
ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب ميليتاو لكن الصحفية أرانتشا رودريجيز صدمت الجمهور المدريدي بالكشف عن أن مدة الغياب ستصل إلى 4 أشهر.
تاريخ طويل من الإصابات
ومنذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، ولا يزال المدافع البرازيلي يعاني مع لعنة الإصابات التي تواصل مطاردته، حيث يمكن القول إنه منذ موسم 2020-2021، لم يكمل ميليتاو موسمًا دون معاناة من الإصابة.
وما بين الإصابات العضلية ومعاناته من فيروس كوفيد 19، غاب ميليتاو عن الملاعب مع ريال مدريد لفترات طويلة، أبرزها بسبب الإصابة "مرتين" في الرباط الصليبي.
الإصابة الأولى في الرباط الصليبي كانت خلال موسم 2023-2024 وقد أبعدته عن الملاعب لمدة 214 يومًا، فيما الثانية حدثت في الموسم الماضي وغاب بسببها لمدة 234 يومًا.
- Getty Images Sport
ريال مدريد في موقف حرج قبل السوبر
وتمثل إصابة إيدير ميليتاو، ضربة لحسابات ألونسو، في ظل ارتباط ريال مدريد، بالمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في مدينة جدة السعودية، خلال يناير المُقبل.
المباراة الأولى لريال مدريد في السوبر ستكون أمام أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير 2026، فيما افتتاح البطولة سيكون يوم 7 يناير بمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 11 من نفس الشهر.
الأمر لا يتعلق بإصابة المدافع البرازيلي فقط، بل أيضًا في الظهير ألكسندر أرنولد الذي يعاني من تمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة شهرين تقريبًا، فضلًا عن داني كارباخال الذي لا يزال بحاجة لشهرين من أجل التعافي، والفرنسي فيرلاند ميندي الذي لن يعود قبل بداية العام الجديد.
القادم لريال مدريد
يستعد ريال مدريد حاليًا لخوض مباراة منتظرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي في سادس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم، ويهدف الفريق للفوز لاستعادة الثقة المفقودة بعد النتائج المخيبة في الدوري الإسباني، وكذلك لحسم تأهله المباشر إلى دور الـ16.
ريال مدريد يمتلك حاليًا 12 نقطة من 5 مباريات، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن آرسنال في الصدارة، ويتبقى له مواجهتين بخلاف مباراة السيتي، أمام موناكو وبنفيكا.
بعد مواجهة السيتي، يلعب ريال مدريد 3 مباريات في الليجا قبل السفر إلى السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإسباني، حيث سيُواجه ألأفيس وإشبيلية وريال بيتيس.