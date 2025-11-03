بينما يظل الحديث دائرًا حول موقف نجم برشلونة الأول لكرة القدم، لامين يامال، من إجراء عملية جراحية من عدمها، وسط معاناته من إصابة في منطقة العانة، يبدو أن هناك نجم آخر يعاني من نفس الإصابة، في صفوف الغريم الأزلي، ريال مدريد.

النجم الآخر الذي تطارده إصابة العانة، هو الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو، لاعب وسط ريال مدريد، والذي بات بنسبة كبيرة خارج حسابات تشابي ألونسو في قمة ليفربول الأوروبية.