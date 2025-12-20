هدف ثم إصابة .. إيزاك يسير على درب دي بروينه ونجم برشلونة ويكرس "نحس" قمم أوروبا!

وانتقل ألكسندر إيزاك إلى صفوف ليفربول في صيف 2025، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الآنفيلد، بقيمة 145 مليون يورو، بعد قدومه من نيوكاسل.
ولكن، لاقى أداء إيزاك انتقادات واسعة، كونه لم يتمكن من تكرار تألقه مع الماجبايس، بقميص ليفربول، حيث عانى كثيرًا من الغياب التهديف، الأمر الذي دفع آرني سلوت، لاستبعاده من التشكيل الأساسي للريدز في المباريات الأخيرة، في ظل الاعتماد على هوجو إيكيتيكي لقيادة هجوم الريدز.
وعلى مدار مشاركته في 16 مباراة، لم ينجح إيزاك في زيارة الشباك، سوى مرتين فقط في الدوري الإنجليزي، وواحدة في كأس الرابطة، بينما لا يزال في انتظار ترك بصمته الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في "خمس" مباريات، دون أن يسجل أي هدف.
واستطاع إيزاك أن يسجل في مرمى وست هام يونايتد وتوتنهام، في الجولتين 13 و17 من الدوري الإنجليزي، كما وقع على هدف في شباك ساوثهامبتون، في كأس كاراباو.
في المقابل، تعرض إيزاك لإصابة خطيرة في مباراة توتنهام، قد تتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.