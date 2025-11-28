فيرون يتسبب في أزمة بالأرجنتين .. عقوبات قاسية ضد إستوديانتيس بسبب "الممر الشرفي" المثير للجدل لدي ماريا وزملائه!

تمكن نادي روزاريو سنترال من حسم اللقب الجديد بعد أن أنهى الموسم المنتظم بمجموع نقاط بلغ 66 نقطة، محققًا بذلك أعلى رصيد نقاط بين جميع فرق الدوري على مدار مرحلتي أبرتورا وكلوسورا مجتمعتين.

لكن هذا الإنجاز لم يمر دون جدل، حيث قام لاعبو فريق إستوديانتيس دي لا بلاتا بالتصرف بطريقة احتجاجية واضحة خلال مباراة الدور الـ16 من بطولة كلوسورا يوم الأحد، وذلك عندما دخل لاعبو روساريو الملعب.

فقد أداروا ظهورهم بشكل جماعي نحو لاعبي الخصم، في لفتة رمزية رفضًا لتتويج روزاريو باللقب، الذي لم يكن منصوصًا عليه ضمن القواعد الأصلية للبطولة، مما أثار موجة من الجدل حول قانونية وسياق هذا التتويج الجديد.

وبحسب اللوائح السابقة للاتحاد الأرجنتيني، كان الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط على مدار الموسم السنوي يحصل فقط على مقعد للمشاركة في بطولة كأس ليبرتادوريس، دون أن يُمنح لقب رسمي للدوري.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن يواجه بطل مرحلة الأبرتورا، نادي بلاتينسي، بطل مرحلة الكلاوسورا، والذي سيتم تحديده الشهر المقبل، في مباراة كأس الأبطال نهاية العام، لتحديد من يُعتبر البطل الحقيقي على مستوى الموسم الكامل، بما يعكس التوازن بين القواعد التقليدية ونتائج الموسم.