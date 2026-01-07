يبدو أن جولات المصارعة التي تندلع بين المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي والمدافع الهولندي يان باول فان هيك لن تنتهي، بعد الذي حدث في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء.
العنف مستمر .. هالاند وفان هيك يواصلان المصارعة الحرة في مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون!
- AFP
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون
أهدر مانشستر سيتي نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فرض برايتون التعادل 1-1 على أصحاب الأرض، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرين من موسم 2025-2026.
ودخل السيتي اللقاء بنوايا هجومية واضحة، ونجح في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 40، عقب إعاقة جيرمي دوكو داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي ثُبّت بعد مراجعة تقنية الفيديو.
وتكفّل النرويجي إرلينج هالاند بترجمة الركلة بنجاح، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.
ومع بداية الشوط الثاني، تغيّرت ملامح المباراة، حيث كثّف برايتون ضغطه ونجح في تعديل النتيجة بالدقيقة 60، عندما استغل الياباني كاورو ميتوما تمريرة ياسين عياري، ليسدد كرة قوية من خارج المنطقة، استقرت في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.
وبهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ملاحقًا أرسنال المتصدر بـ48 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.
وجاء هذا التعادل ليؤكد استمرار معاناة مانشستر سيتي في الجولات الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ما يزيد من صعوبة مهمته في ملاحقة الصدارة خلال الفترة المقبلة.
ماذا حدث بين هالاند وفان هيك؟
في لقطة معتادة بين الثنائي هالاند وفان هيك، وخلال كرة مشتركة، قفز المدافع الهولندي أعلى إرلينج في محاولة للعب الكرة بالرأس، ولكن المهاجم النرويجي سقط أرضًا.
المدافع الهولندي تعمد أثناء سقوطه أن يمسك برقبة هالاند من أجل إجباره على السقوط على الأرض، في مشهد أشبه بالمصارعة الحرة التي يحب أن يُشاهدها الكثير.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام هالاند بجذب فان هيك من قميصه في محاولة لإسقاطه على الأرض مجددًا، لينجح في ذلك بالفعل أمام أعين حكم المباراة الذي أطلق صافرته.
واكتفى الحكم بتحذير اللاعبين، دون إشهار أي بطاقة في وجه أي لاعب فيهما، لينتهي الموقف على الفور.
- AFP
واقعة سابقة بين هالاند والمدافع الهولندي
مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2024-2025 شهدت واقعة مثيرة، بعدما تلقى السيتي هزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.
وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة توترًا كبيرًا، خاصة في الوقت بدل الضائع، حيث اندلعت مشادة حادة بين النجم النرويجي إرلينج هالاند ومدافع برايتون الهولندي يان باول فان هيك، خلال الكرة الأخيرة في اللقاء.
ففي الدقيقة 90+9، وبعد أن أمسك حارس برايتون بالكرة، دخل هالاند وفان هيك في اشتباك دون وجود الكرة، حيث أمسك كل منهما بالآخر في لقطة غريبة أثارت استياء اللاعبين داخل أرض الملعب.
وسرعان ما تدخل لاعبو الفريقين لاحتواء الموقف وفض الاشتباك، قبل أن يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ، لتنتهي المباراة بخسارة مانشستر سيتي وسط أجواء مشحونة في صافرة الختام.
هدف تاريخي لهالاند في برايتون
واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند ترسيخ مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما دوّن هدفًا جديدًا في شباك برايتون، حمل في طياته أرقامًا قياسية وإنجازات تاريخية تضاف إلى سجله الاستثنائي بقميص مانشستر سيتي.
وبهذا الهدف، تمكن هالاند من تجاوز أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف، متفوقًا على دروجبا صاحب الـ104 أهداف، ليحتل مهاجم السيتي المركز الثاني والثلاثين في ترتيب هدافي الدوري عبر التاريخ.
ولم تتوقف أهمية هدف هالاند عند كونه رقمًا شخصيًا فقط، بل دخل به سجلات البطولة كهدف مفصلي، إذ أصبح الهدف رقم 35 ألف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في محطة تاريخية جديدة، جاءت بعد مرور أربع سنوات و131 يومًا على تسجيل الهدف رقم 30 ألف، والذي أحرزه كريس وود مع بيرنلي أمام ليدز يونايتد في أغسطس 2021.
وعلى مستوى التألق داخل الديار، واصل هالاند فرض سطوته الهجومية على ملعب الاتحاد، بعدما وصل إلى الهدف رقم 60 له على أرض مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليؤكد تفوقه اللافت، خاصة أن أي لاعب منذ انضمامه إلى السيتي لم ينجح في تسجيل أكثر من 39 هدفًا على ملعب فريقه في المسابقة.
كما عزز المهاجم النرويجي أرقامه الإجمالية مع مانشستر سيتي، بعدما رفع حصيلته التهديفية إلى 150 هدفًا في مختلف البطولات، خلال 174 مباراة فقط، بمعدل تهديفي استثنائي يعكس قيمته الفنية الكبيرة، ودوره المحوري في مشروع الفريق محليًا وقاريًا.