لمسة هالاند "المحبطة" وفودين يعوض ريان شرقي عن رعونته .. على عمر مرموش البحث عن فرصة للرحيل من جحيم جوارديولا

نجح النجم الإنجليزي فيل فودين في تعويض زميله الفرنسي ريان شرقي، بعد الفرصة المهدرة التي تسبّب فيها النرويجي إرلينج هالاند، خلال انتصار مانشستر سيتي على سندرلاند.

وشهدت الدقيقة 59 واحدة من أبرز لقطات اللقاء، حينما قدّم شرقي عملاً فرديًا مميزًا من الجبهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة مثالية داخل منطقة الجزاء إلى هالاند، في فرصة كانت قابلة للتحويل لهدف دون عناء.

لكن المهاجم النرويجي تعامل معها برعونة واضحة، مسددًا الكرة بيمناه بشكل غير مركز، ليبعدها الدفاع ويحرم السيتي من هدف محقق.

ولم ينتظر فودين كثيرًا لإنصاف زميله؛ ففي الدقيقة 65 استثمر تمريرة جديدة متقنة من شرقي، ليودع الكرة في الشباك معلنًا الهدف الثالث لمانشستر سيتي، ومعيدًا القيمة الفنية لمجهود الفرنسي الذي صنع فرصتين من طراز رفيع خلال دقائق معدودة.

وبذلك، أسهم فودين في تعويض الأسيست الضائع لشرقي، بعدما فشل هالاند في ترجمة تمريرة كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة مبكرًا.