"15 لمسة" تكفي لمواصلة التاريخ .. إرلينج هالاند ينذر القادم من ألمانيا وإيطاليا بـ"حصة تدريبية" أمام مولدوفا

بداية قوية لرفاق هالاند في رحلة العودة إلى كأس العالم..

لم تكن مباراة، بل حصة تدريبية، هكذا فاز المنتخب النرويجي دون عناء، على مولدوفا بنتيجة (5-0)، على ملعب زيمبرو، في مباراة الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسم رفاق نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، المباراة من الشوط الأول، فيما جاءت الخماسية عن طريق جوليان رايرسون، هالاند، ثيلو آسجارد، أليكساندر سورلوث، آرون دونوم، في الدقائق 5 و23 و38 و43 و69 من عمر المباراة.

وحصد المنتخب النرويجي أولى 3 نقاط في مشواره بالمجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026، بينما تجمد رصيد مولدوفا بلا نقاط، في المجموعة التي تنتظر انضمام الخاسر من مواجهة إيطاليا وألمانيا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء إرلينج هالاند في مواجهة مولدوفا والنرويج..