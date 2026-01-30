بخمس كلمات .. أوناي إيمري يرد على شائعات تدريب ريال مدريد

قال فابريزيو رومانو مؤخرًا عن التكهنات المتعلقة بعودة كلوب إلى الإدارة - الذي غادر أنفيلد في صيف 2024: "خسر ريال مدريد أول مباراة له مع ألفارو أربيلوا كمدرب، حيث تم إقصاؤه من كأس الملك ضد ألباسيتي، لكن هذا لا يغير شيئًا في مستقبله. كانت هذه أول مباراة له ولم يحظَ سوى بجلسة تدريبية واحدة، لذا لا يمكن الحكم على ذلك باعتباره جزءًا من عهد أربيلوا: "سيحظى أربيلوا بفرصته في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وستحدد تلك الأداء فرصه في الاستمرار بعد هذا الموسم. في الوقت نفسه، سيظل ريال مدريد يخطط لصيف 2026 في حالة قرر إجراء تغيير.

وأتبع: "بالنسبة ليورجن كلوب، هناك أشخاص داخل ريال مدريد يقدرونه حقًا، ويمكنني أن أؤكد أن لديه مؤيدين داخل النادي. ومع ذلك، يجب أن يبدأ هذا من كلوب نفسه. ريال مدريد لن يتصل به ليسأله عما إذا كان يريد العودة إلى التدريب. إذا قرر كلوب علنًا أنه يريد العودة، فيمكن النظر في أمره في الصيف، ولكن فقط إذا لم يبق أربيلوا. في الوقت الحالي، يظل كلوب مركزًا على دوره مع ريد بول ولا يوجد أي تقدم مع ريال مدريد".

يقال إن كلوب يطالب ريال مدريد بالتخلي عن ثلاثة لاعبين كبار قبل أن يفكر في تولي المسؤولية. ويُزعم أن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور "غير متوافق تمامًا" مع كلوب، في حين أن فرانكو ماستانتونو وبراهيم دياز قد يتم نقلهما أيضًا.

ومع ذلك، يزعم رامون ألفاريز دي مون أن إيمري هو الآن الخيار المفضل للكثيرين في البرنابيو. وقد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قرر ريال مدريد تغيير المدرب في نهاية الموسم، فإن أوناي إيمري سيكون الأفضل. وقد جرت بالفعل محادثات في الأيام الأخيرة لتقييم مدى توفره. المزيد من التفاصيل على القناة".