بخمس كلمات .. أوناي إيمري يرد على شائعات تدريب ريال مدريد
إيمري في السباق لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد
أجرى عملاق الدوري الإسباني في العاصمة الإسبانية تغييرًا في الجهاز الفني في أوائل عام 2026، حيث اتخذ قرارًا بالاستغناء عن الفائز بكأس العالم ألونسو الذي لم يستمر في منصبه سوى بضعة أشهر، حيث تولى زمام الأمور في مدريد خلال صيف عام 2025.
تولى أربيلوا المسؤولية في الوقت الحالي، لكنه تعرض لهزيمة مذلة في كأس الملك أمام ألباسيتي ولم يتمكن من ضمان التأهل التلقائي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
سيتم البحث عن مدرب أكثر خبرة في مرحلة ما، إذ تشير التقارير في إسبانيا وأوروبا إلى أن إيمري هو مدرب تكتيكي يحظى بإعجاب مسؤولي البرنابيو، بعد أن قاد إشبيلية إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي.
إيمري يتكتم على خططه المستقبلية
اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا هو أحد عملاء ما يُعرف بـ"الوكيل الخارق" جورج مينديش، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع ريال مدريد. ومع ذلك، لا يكشف إيمري الكثير عن خططه المستقبلية. وردًا على سؤال الصحفيين حول الاهتمام المفترض من ريال مدريد، قال: "لا يوجد ما أقوله عن هذا الموضوع".
تزعم وسائل الإعلام الإسبانية أن إيمري هو "الأفضل" لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد، على الرغم من أن مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب مستعد لترك منصبه كرئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول والعودة إلى التدريب.
هل يمكن أن يعود مدرب ليفربول السابق كلوب إلى التدريب في مدريد؟
قال فابريزيو رومانو مؤخرًا عن التكهنات المتعلقة بعودة كلوب إلى الإدارة - الذي غادر أنفيلد في صيف 2024: "خسر ريال مدريد أول مباراة له مع ألفارو أربيلوا كمدرب، حيث تم إقصاؤه من كأس الملك ضد ألباسيتي، لكن هذا لا يغير شيئًا في مستقبله. كانت هذه أول مباراة له ولم يحظَ سوى بجلسة تدريبية واحدة، لذا لا يمكن الحكم على ذلك باعتباره جزءًا من عهد أربيلوا: "سيحظى أربيلوا بفرصته في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وستحدد تلك الأداء فرصه في الاستمرار بعد هذا الموسم. في الوقت نفسه، سيظل ريال مدريد يخطط لصيف 2026 في حالة قرر إجراء تغيير.
وأتبع: "بالنسبة ليورجن كلوب، هناك أشخاص داخل ريال مدريد يقدرونه حقًا، ويمكنني أن أؤكد أن لديه مؤيدين داخل النادي. ومع ذلك، يجب أن يبدأ هذا من كلوب نفسه. ريال مدريد لن يتصل به ليسأله عما إذا كان يريد العودة إلى التدريب. إذا قرر كلوب علنًا أنه يريد العودة، فيمكن النظر في أمره في الصيف، ولكن فقط إذا لم يبق أربيلوا. في الوقت الحالي، يظل كلوب مركزًا على دوره مع ريد بول ولا يوجد أي تقدم مع ريال مدريد".
يقال إن كلوب يطالب ريال مدريد بالتخلي عن ثلاثة لاعبين كبار قبل أن يفكر في تولي المسؤولية. ويُزعم أن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور "غير متوافق تمامًا" مع كلوب، في حين أن فرانكو ماستانتونو وبراهيم دياز قد يتم نقلهما أيضًا.
ومع ذلك، يزعم رامون ألفاريز دي مون أن إيمري هو الآن الخيار المفضل للكثيرين في البرنابيو. وقد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قرر ريال مدريد تغيير المدرب في نهاية الموسم، فإن أوناي إيمري سيكون الأفضل. وقد جرت بالفعل محادثات في الأيام الأخيرة لتقييم مدى توفره. المزيد من التفاصيل على القناة".
تحدي اللقب: إيمري يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
إيمري، الذي عانى من فترة صعبة في قيادة أرسنال بين صيف 2018 ونوفمبر 2019، عاد إلى كرة القدم الإنجليزية مع أستون فيلا في نوفمبر 2022. وقد خاض 173 مباراة تحت قيادته للفيلا، ولا يفصله سوى فوزين عن الوصول إلى 100 فوز.
قاد فريق ويست ميدلاندز إلى المنافسة القارية، حيث أشرف على مغامرات الفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. يحتل أستون فيلا الآن مركزًا متقدمًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يكون جزءًا من صراع على اللقب في 2026.
يحتل فيلا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه متساوٍ في النقاط مع مانشستر سيتي ويبتعد بأربع نقاط فقط عن المتصدر أرسنال. أمامه 15 مباراة متبقية في هذا الموسم، بينما لا يزال في السباق على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.
