حارس المرمى الكاميروني، الذي اتسمت فترته في إنجلترا بالأخطاء الفادحة وانهيار الثقة، يشهد الآن تحسنًا في مستواه في تركيا. إنه يلملم بهدوء شتات مسيرته المهنية، على بعد آلاف الأميال من بريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأ أداؤه يذكّر الجماهير لماذا كان يومًا ما واحدًا من أكثر حراس المرمى المطلوبين في أوروبا.
بعد فشله مع مانشستر يونايتد.. أندريه أونانا يرد على تصريح جوارديولا!
من منبوذ أولد ترافورد إلى بطل في تركيا
أثار انتقال أونانا إلى طرابزون سبور الدهشة حيث أنهى النادي الموسم الماضي في المركز السابع فقط في الدوري التركي الممتاز وفشل في التأهل لأوروبا.
ومع إغلاق نوافذ الانتقالات في معظم أنحاء أوروبا وتضاؤل الفرص بسرعة، رأى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا تركيا كطوق نجاة أخير له.
تحطمت ثقته في النهاية بشكل لا يمكن إصلاحه عندما حل ألتاي بايندير مكانه بين الخشبات الثلاث، تلاها قرار يونايتد بالتعاقد مع سين لامينز. كانت تلك رسالة واضحة بأن أيامه في أولد ترافورد أصبحت معدودة.
- Getty
إشادة جوارديولا النادرة لا تزال تتردد
جاءت واحدة من أكبر الإشادات بأونانا ذات مرة من جوارديولا، عندما كان لا يزال يلعب مع إنتر. قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، صرّح المدرب الكتالوني لتييري هنري على شبكة CBS Sports إن أسلوب إنتر يتشكل بشكل كبير من خلال حارس مرماهم.
وقال جوارديولا: "عندما تقوم بتبديل اللعب (تغيير جهة اللعب)، يكون الأمر أكثر صعوبة ضد دفاع خماسي لأن لديهم عرضًا أكبر وأعدادًا منتشرة، ولكن ليس هذا ما يجعل إنتر صعبًا. حارس المرمى، أونانا، يجعل من الصعب جدًا تطبيق ضغط عالٍ ضده. لا يمكنك الضغط عليه بشكل صحيح. إنهم أساتذة في الاحتفاظ بالكرة، وصولاً إلى المهاجمين".
وواصل: "بالنسبة للطريقة التي يلعبون بها، مع الضغط العالي، أونانا حارس مرمى استثنائي لاتخاذ الموقف المناسب لبناء اللعب. جيد حقًا. لهذا السبب عليك التفكير فيما يجب عليك فعله. بالكرة، إنتر جيد جدًا، ولهذا السبب هم في نهائي دوري أبطال أوروبا. لدينا احترام وتقدير كبير لطريقة لعبهم ولكن علينا إيجاد طريقة للتغلب عليهم".
أقدام أونانا راسخة على الأرض
منذ انضمامه إلى طرابزون سبور الشهر الماضي، بدأ أونانا بقوة. كان أداؤه الأخير ضد أيوب سبور مذهلاً، حيث قام بأربع تصديات حاسمة، ودقة تمرير بلغت 86 بالمائة، وأظهر هالة من السيطرة أسكتت منتقديه. حتى أن حساب النادي الرسمي على "إكس" شارك تصميمًا جريئًا يصفه بـ "الجدار"، وهو لقب ينتشر بسرعة بين المشجعين.
ومع ذلك، فإن أونانا لا يبالغ في الحماس، حيث قال: "في معظم الأوقات، الشيء المهم بالنسبة لي هو محاولة تقديم الأفضل للفريق، إذا كان عليّ بناء هجمة، أقوم بتحليلها أولاً. هل يضغط الخصوم، هل يضغطون بأجنحتهم، هل يضغطون بمهاجميهم، أم أن قلوب دفاعهم تتقدم للأمام؟ هذه هي الأشياء التي أحتاج لرؤيتها عندما أمتلك الكرة".
وأوضح أونانا أن نهجه في حراسة المرمى يرتكز على التحليل، وذلك ردًا على إشادة جوارديولا السابقة: "أراقب كيف يتحرك الخصوم ثم أنظر إلى الخيارات وأتخذ قراري، بالطبع من الرائع دائمًا سماع تعليق كهذا من بيب جوارديولا. إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم. ولكن كما أقول دائمًا، في معظم الأوقات، زملائي في الفريق هم من يمنحونني الخيارات عندما أقوم ببناء اللعب. إذا ساعدوني، يبدو العمل أفضل بكثير".
- AFP
هل الانتقال الدائم إلى طرابزون سبور مطروح على الطاولة؟
بينما أثارت عودة أونانا البهجة في طرابزون سبور، فإن مستقبله على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد. تستمر صفقة الإعارة حتى يونيو 2026، لكن يونايتد لم يدرج خيار الشراء. هذا يعني أنه إذا أراد طرابزون سبور جعل إقامته دائمة، فسيتعين عليهم التفاوض من نقطة الصفر.
إذا حافظ أونانا على مستواه الحالي، فإن قيمته السوقية سترتفع بشكل كبير، مما يدفعه على الأرجح إلى ما هو أبعد من متناول طرابزون سبور، الذي يبلغ الرقم القياسي لرسوم انتقالاته 7 ملايين يورو فقط.
ولكن إذا انخفض أداؤه مرة أخرى، فقد يضطر يونايتد إلى التخلص منه بثمن بخس، متكبداً خسارة مالية فادحة. لكن الاختبار الحقيقي لولادة أونانا من جديد قادم بسرعة في نهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يواجه طرابزون سبور حامل لقب الدوري التركي الممتاز، جلطة سراي، في إسطنبول.