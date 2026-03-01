Goal.com
أهان دورتموند وأشعل غضب جمهوره .. تصرف أوليسي يثير الجدل في "كلاسيكر" ألمانيا

استغل مايكل أوليسي هدف الفوز 3-2 ليحتفل بطريقة خاصة مع مشجعي بايرن ميونيخ الذين سافروا مع الفريق، مما أثار استياء مشجعي بوروسيا دورتموند

احتفل نجوم بايرن ميونيخ بهدف جوشوا كيميش الذي سجله بضربة رأسية ليحسم النتيجة 3-2 ضد بوروسيا دورتموند في المباراة الكبرى. وأثار مايكل أوليسي غضب مشجعي بوروسيا دورتموند بشكل خاص.

    بينما كان جوشوا كيميش، محاطًا بعدد من زملائه، يحتفل في الزاوية اليمنى من الملعب أمام مدرجات الزوار غير المكتظة بالجماهير التي رافقت الفريق، أضاف مايكل أوليس المزيد من الإثارة.

     فقد نزع الجناح اللافتة السوداء والصفراء التي تحمل شعار دورتموند من زاوية الملعب، وألقى بها في الهواء بشكل استعراضي ثم تركها تسقط على الأرض.

    وبطبيعة الحال، لم تلق هذه الفعلة استحسان مشجعي دورتموند الذين كانوا يقفون بجانبه، فردوا عليها بصيحات استهجان عالية وبعض الإيماءات البذيئة في اتجاه أوليسي. لكن الفرنسي لم يكترث لذلك.

    بايرن ميونيخ يكاد يضمن الفوز بالبطولة

    وقد بدأت المباراة بشكل مثالي بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند: فقد تقدم نيكو شلوتربك بالهدف الأول للفريق المضيف في الدقيقة 26 بضربة رأس. لكن المدافع كان محظوظًا في وقت سابق لعدم طرده من الملعب بعد تدخله العنيف ضد جوزيب ستانيسيتش.

    بعد الاستراحة، سيطر بايرن ميونيخ على المباراة وقلب النتيجة بفضل هدفين من هاري كين. أعاد دانيال سفينسون الأمل إلى بوروسيا دورتموند، لكن كيميش سدد الضربة القاضية في الدقيقة 87.

    وبهذا الفوز، يتقدم بايرن ميونيخ بفارق 11 نقطة عن دورتموند، صاحب المركز الثاني، قبل 10 جولات من نهاية الموسم، ويخطو خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب.

  • الدوري الألماني: الثلث العلوي من الجدول في الجولة 24

    #فريقSp.SUNالأهداففارقنقاط
    1بايرن ميونيخ24203188:236563
    2بوروسيا دورتموند24157251:252652
    3TSG هوفنهايم24144649:311846
    4شتوتجارت23134644:321243
    5لايبزيج23125644:321241
    6باير ليفركوزن23124744:291540
