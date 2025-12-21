وتتجه أنظار العالم إلى المغرب، من أجل متابعة حفل افتتاح النسخة الـ35 من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام خلال الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 18 يناير 2026.

وعلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط، تنطلق منافسات المباراة الافتتاحية، في كأس أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب المغرب بنظيره جزر القمر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب أوغندا في المجموعة الثالثة من AFCON 2025، حيث يستهل مشواره بمواجهة تونس، الثلاثاء، على ملعب الرباط الأولمبي، فيما تضم المجموعة أيضًا، كلًا من نيجيريا، وصيف النسخة الماضية، وتنزانيا.